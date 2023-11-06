https://ria.ru/20231106/khamas-1907784039.html
Глава минобороны Израиля заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере
Глава минобороны Израиля заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере - РИА Новости, 06.11.2023
Глава минобороны Израиля заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере
Глава МО Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар "прячется в бункере", позволяя командирам движения умирать, израильские командиры достигают... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:23
2023-11-06T22:23
2023-11-06T22:23
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МО Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар "прячется в бункере", позволяя командирам движения умирать, израильские командиры достигают целей. "Синвар прячется в бункере и позволяет командирам ХАМАСа умирать. (С нашей стороны) командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах", - заявил Галант, его слова приводятся в пресс-релизе минобороны Израиля. Отмечается, что министр обороны назвал действия Армии обороны Израиля за прошедший день впечатляющими. "Эти усилия приводят к экстраординарным достижениям, включая удары по террористам и их командирам на местах. Только за прошедший день мы устранили как командиров рот, так и командиров батальонов", - заявил Галант. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава минобороны Израиля заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере
Глава минобороны Израиля Галант заявил, что лидер ХАМАС прячется в бункере
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Глава МО Израиля Йоав Галант заявил
, что лидер ХАМАС Яхья Синвар "прячется в бункере", позволяя командирам движения умирать, израильские командиры достигают целей.
"Синвар прячется в бункере и позволяет командирам ХАМАСа умирать. (С нашей стороны) командиры руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах", - заявил Галант, его слова приводятся в пресс-релизе минобороны Израиля.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Отмечается, что министр обороны назвал действия Армии обороны Израиля за прошедший день впечатляющими.
"Эти усилия приводят к экстраординарным достижениям, включая удары по террористам и их командирам на местах. Только за прошедший день мы устранили как командиров рот, так и командиров батальонов", - заявил Галант.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Будущее Палестины решается на Украине
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.