В Канаде признали ущерб от антироссийских санкций
Олсас: канадцы могут страдать от санкций против России из-за их применения
Государственный флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Вводимые против России санкции отражаются на рядовых гражданах Канады в том числе из-за неизбирательности их применения, сказал Стивен Олсас, курирующий санкционную тематику в королевском банке Канады.
"Все еще есть люди, рядовые граждане, которые хотят иметь возможность производить транзакции, скажем, в России", - сказал он, выступая в вашингтонском Международном центре имени Вудро Вильсона.
Олсас признал, что для канадских финансовых институтов "на самом деле может быть проще снизить риски и не обслуживать любые транзакции с определенными странами из-за сложности всего того, что нужно имплементировать".
В качестве примера таких "нежелательных последствий" неизбирательного применения санкций против России он назвал невозможность получать пенсионные выплаты и заработную плату - "это могут быть даже хоккейные команды".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.