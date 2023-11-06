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В Канаде признали ущерб от антироссийских санкций - РИА Новости, 06.11.2023
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21:26 06.11.2023 (обновлено: 21:34 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/kanada-1907777097.html
В Канаде признали ущерб от антироссийских санкций
В Канаде признали ущерб от антироссийских санкций - РИА Новости, 06.11.2023
В Канаде признали ущерб от антироссийских санкций
Вводимые против России санкции отражаются на рядовых гражданах Канады в том числе из-за неизбирательности их применения, сказал Стивен Олсас, курирующий... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:26
2023-11-06T21:34
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Вводимые против России санкции отражаются на рядовых гражданах Канады в том числе из-за неизбирательности их применения, сказал Стивен Олсас, курирующий санкционную тематику в королевском банке Канады. "Все еще есть люди, рядовые граждане, которые хотят иметь возможность производить транзакции, скажем, в России", - сказал он, выступая в вашингтонском Международном центре имени Вудро Вильсона. Олсас признал, что для канадских финансовых институтов "на самом деле может быть проще снизить риски и не обслуживать любые транзакции с определенными странами из-за сложности всего того, что нужно имплементировать". В качестве примера таких "нежелательных последствий" неизбирательного применения санкций против России он назвал невозможность получать пенсионные выплаты и заработную плату - "это могут быть даже хоккейные команды". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html
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россия, канада, москва, вудро вильсон, в мире
Россия, Канада, Москва, Вудро Вильсон, В мире
В Канаде признали ущерб от антироссийских санкций

Олсас: канадцы могут страдать от санкций против России из-за их применения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Вводимые против России санкции отражаются на рядовых гражданах Канады в том числе из-за неизбирательности их применения, сказал Стивен Олсас, курирующий санкционную тематику в королевском банке Канады.
"Все еще есть люди, рядовые граждане, которые хотят иметь возможность производить транзакции, скажем, в России", - сказал он, выступая в вашингтонском Международном центре имени Вудро Вильсона.
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Олсас признал, что для канадских финансовых институтов "на самом деле может быть проще снизить риски и не обслуживать любые транзакции с определенными странами из-за сложности всего того, что нужно имплементировать".
В качестве примера таких "нежелательных последствий" неизбирательного применения санкций против России он назвал невозможность получать пенсионные выплаты и заработную плату - "это могут быть даже хоккейные команды".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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