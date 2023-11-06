https://ria.ru/20231106/izrail-1907673463.html

В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки

В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки - РИА Новости, 06.11.2023

В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки

За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС, в частности ликвидировала ответственного... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:17

2023-11-06T09:17

2023-11-06T11:39

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС, в частности ликвидировала ответственного за спецоперации, сообщается в армейском Telegram-канале."За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС", — заявили в ЦАХАЛ. Там отметили, что в этих атаках участвовали и военно-морские силы.Кроме того, удалось ликвидировать Джамаля Муссу, который отвечал в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности, утверждают израильские военные. В боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения, добавили они. Помимо этого, минувшей ночью израильская армия установила контроль над военным объектом ХАМАС в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году