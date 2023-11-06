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В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки - РИА Новости, 06.11.2023
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09:17 06.11.2023 (обновлено: 11:39 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/izrail-1907673463.html
В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки
В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки - РИА Новости, 06.11.2023
В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки
За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС, в частности ликвидировала ответственного... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:17
2023-11-06T11:39
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС, в частности ликвидировала ответственного за спецоперации, сообщается в армейском Telegram-канале."За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС", — заявили в ЦАХАЛ. Там отметили, что в этих атаках участвовали и военно-морские силы.Кроме того, удалось ликвидировать Джамаля Муссу, который отвечал в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности, утверждают израильские военные. В боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения, добавили они. Помимо этого, минувшей ночью израильская армия установила контроль над военным объектом ХАМАС в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по более чем 450 целям ХАМАС за сутки

© AFP 2023 / ARIS MESSINISСигнальные ракеты, сброшенные Армией обороны Израиля, освещают территорию сектора Газа
Сигнальные ракеты, сброшенные Армией обороны Израиля, освещают территорию сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Сигнальные ракеты, сброшенные Армией обороны Израиля, освещают территорию сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС, в частности ликвидировала ответственного за спецоперации, сообщается в армейском Telegram-канале.
"За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС", — заявили в ЦАХАЛ.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
Там отметили, что в этих атаках участвовали и военно-морские силы.
Кроме того, удалось ликвидировать Джамаля Муссу, который отвечал в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности, утверждают израильские военные. В боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения, добавили они. Помимо этого, минувшей ночью израильская армия установила контроль над военным объектом ХАМАС в секторе Газа.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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