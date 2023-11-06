https://ria.ru/20231106/irak-1907770570.html

Шиитские группировки Ирака заявили, что нанесли удар по американским базам

Шиитские группировки Ирака заявили, что нанесли удар по американским базам - РИА Новости, 06.11.2023

Шиитские группировки Ирака заявили, что нанесли удар по американским базам

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало четыре американских базы, две из которых находятся в РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:37

2023-11-06T20:37

2023-11-06T20:52

ирак

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало четыре американских базы, две из которых находятся в Сирии, а другие две - в Ираке."Боевики исламского сопротивления в Ираке нанесли шесть ударов по четырем базам американской оккупации, три из которых были направлены против базы Айн-аль-Асад на западе Ирака и оккупационной базы близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака, а также по базам Телль-Бейдар на севере Сирии и Эт-Танф на юге Сирии", - говорится в заявлении формирований.Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет.

https://ria.ru/20231030/pentagon-1906289337.html

https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html

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ирак, в мире