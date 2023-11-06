https://ria.ru/20231106/internet-1907743438.html

Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете

Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете - РИА Новости, 06.11.2023

Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете

В интернете нужно такое же регулирование, как и у ГИББД на дорогах, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:22

2023-11-06T17:22

2023-11-06T17:22

общество

технологии

александр хинштейн

гибдд мвд рф

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В интернете нужно такое же регулирование, как и у ГИББД на дорогах, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Интернет, и "цифра" в целом - это такая же дорога, и там тоже требуются свои правила, свое ГИБДД, свои дорожные знаки, своя ответственность. Роль ГИБДД в нашей стране, если быть точным, исполняет Роскомнадзор… а правил дорожного движения исполняет законодательство", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Депутат отметил, что раньше многие говорили, что интернет должен быть зоной абсолютной свободы, однако, со временем стало очевидно, что необходимо регулирование. "Вопрос лишь в том, какими средствами, какими способами, как сделать так, чтобы это регулирование не привело к главному, а именно к тому, чтобы интернет перестал быть территорией, действительно, свободы. Но именно свободы, а не вседозволенности… Сегодня мы законодательно сделали очень многое для того, чтобы интернет перестал быть территорией вседозволенности", - подчеркнул Хинштейн.

https://ria.ru/20231106/vpn-1907738606.html

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общество, технологии, александр хинштейн, гибдд мвд рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)