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Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете
Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете - РИА Новости, 06.11.2023
Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете
В интернете нужно такое же регулирование, как и у ГИББД на дорогах, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:22
2023-11-06T17:22
2023-11-06T17:22
общество
технологии
александр хинштейн
гибдд мвд рф
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В интернете нужно такое же регулирование, как и у ГИББД на дорогах, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Интернет, и "цифра" в целом - это такая же дорога, и там тоже требуются свои правила, свое ГИБДД, свои дорожные знаки, своя ответственность. Роль ГИБДД в нашей стране, если быть точным, исполняет Роскомнадзор… а правил дорожного движения исполняет законодательство", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Депутат отметил, что раньше многие говорили, что интернет должен быть зоной абсолютной свободы, однако, со временем стало очевидно, что необходимо регулирование. "Вопрос лишь в том, какими средствами, какими способами, как сделать так, чтобы это регулирование не привело к главному, а именно к тому, чтобы интернет перестал быть территорией, действительно, свободы. Но именно свободы, а не вседозволенности… Сегодня мы законодательно сделали очень многое для того, чтобы интернет перестал быть территорией вседозволенности", - подчеркнул Хинштейн.
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общество, технологии, александр хинштейн, гибдд мвд рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Хинштейн призвал к усилению регулирования в интернете
Хинштейн: в интернете нужно такое же регулирование, как у ГИБДД на дорогах