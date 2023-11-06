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Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера - РИА Новости, 06.11.2023
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10:10 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ii-1907678965.html
Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера
Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера - РИА Новости, 06.11.2023
Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера
Правительство Японии возмущено появлением фейкового видео с использованием искусственного интеллекта, в котором премьер-министр страны Фумио Кисида говорит... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:10
2023-11-06T10:10
в мире
технологии
япония
фумио кисида
хирокадзу мацуно
общество
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ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Японии возмущено появлением фейкового видео с использованием искусственного интеллекта, в котором премьер-министр страны Фумио Кисида говорит нечто непристойное и дискриминационное. "Нам известно, что фейковое видео премьер-министра Кисиды, сделанное, предположительно, с помощью искусственного интеллекта, широко распространилось в соцсетях. Я воздержусь от комментариев по поводу постов в соцсетях, но в целом распространение поддельной информации, якобы идущей от правительства, в ряде случаев подрывает основы демократии, этого быть не должно. Какова бы ни была цель, распространение ложной информации создает хаос в обществе, может нанести ущерб третьим лицам, а также в ряде случаев может быть преступлением", - сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. В соцсетях получило широкое распространение видео с "выступлением" премьера Кисиды якобы в программе новостей с оскорбительными и непристойными высказываниями. Голос премьера и его изображение, также как и логотипы телекомпании и программы были созданы с помощью искусственного интеллекта. На сохранившихся в сети отрывках "премьер" оскорбительно высказывается в адрес бездомных и чернорабочих. Однако, судя по всему, это самая безобидная часть "выступления".
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в мире, технологии, япония, фумио кисида, хирокадзу мацуно, общество
В мире, Технологии, Япония, Фумио Кисида, Хирокадзу Мацуно, Общество
Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера

Правительство Японии возмутило появление видео с использованием ИИ про премьера

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Японии возмущено появлением фейкового видео с использованием искусственного интеллекта, в котором премьер-министр страны Фумио Кисида говорит нечто непристойное и дискриминационное.
«
"Нам известно, что фейковое видео премьер-министра Кисиды, сделанное, предположительно, с помощью искусственного интеллекта, широко распространилось в соцсетях. Я воздержусь от комментариев по поводу постов в соцсетях, но в целом распространение поддельной информации, якобы идущей от правительства, в ряде случаев подрывает основы демократии, этого быть не должно. Какова бы ни была цель, распространение ложной информации создает хаос в обществе, может нанести ущерб третьим лицам, а также в ряде случаев может быть преступлением", - сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
В соцсетях получило широкое распространение видео с "выступлением" премьера Кисиды якобы в программе новостей с оскорбительными и непристойными высказываниями. Голос премьера и его изображение, также как и логотипы телекомпании и программы были созданы с помощью искусственного интеллекта. На сохранившихся в сети отрывках "премьер" оскорбительно высказывается в адрес бездомных и чернорабочих. Однако, судя по всему, это самая безобидная часть "выступления".
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В миреТехнологииЯпонияФумио КисидаХирокадзу МацуноОбщество
 
 
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