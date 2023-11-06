https://ria.ru/20231106/ii-1907678965.html

Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера

Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера - РИА Новости, 06.11.2023

Японцев взбудоражило сделанное искусственным интеллектом видео про премьера

Правительство Японии возмущено появлением фейкового видео с использованием искусственного интеллекта, в котором премьер-министр страны Фумио Кисида говорит... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:10

2023-11-06T10:10

2023-11-06T10:10

в мире

технологии

япония

фумио кисида

хирокадзу мацуно

общество

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ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости. Правительство Японии возмущено появлением фейкового видео с использованием искусственного интеллекта, в котором премьер-министр страны Фумио Кисида говорит нечто непристойное и дискриминационное. "Нам известно, что фейковое видео премьер-министра Кисиды, сделанное, предположительно, с помощью искусственного интеллекта, широко распространилось в соцсетях. Я воздержусь от комментариев по поводу постов в соцсетях, но в целом распространение поддельной информации, якобы идущей от правительства, в ряде случаев подрывает основы демократии, этого быть не должно. Какова бы ни была цель, распространение ложной информации создает хаос в обществе, может нанести ущерб третьим лицам, а также в ряде случаев может быть преступлением", - сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. В соцсетях получило широкое распространение видео с "выступлением" премьера Кисиды якобы в программе новостей с оскорбительными и непристойными высказываниями. Голос премьера и его изображение, также как и логотипы телекомпании и программы были созданы с помощью искусственного интеллекта. На сохранившихся в сети отрывках "премьер" оскорбительно высказывается в адрес бездомных и чернорабочих. Однако, судя по всему, это самая безобидная часть "выступления".

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

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в мире, технологии, япония, фумио кисида, хирокадзу мацуно, общество