https://ria.ru/20231106/gumpomosch-1907716328.html

Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью

Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью - РИА Новости, 06.11.2023

Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что в ближайшие дни будет обеспечена доставка гуманитарной помощи... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:51

2023-11-06T14:51

2023-11-06T14:51

в мире

сша

анкара (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

энтони блинкен

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что в ближайшие дни будет обеспечена доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. "В ближайшие дни вы станете свидетелями тех шагов, которые будут предприняты для доставки большого объема гуманитарной помощи в сектор Газа", - заявил Блинкен журналистам перед вылетом из Анкары. Переговоры Блинкена и Фидана длились около двух с половиной часов.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

сша

анкара (провинция)

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в мире, сша, анкара (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, хакан фидан