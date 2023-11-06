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Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью
Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью - РИА Новости, 06.11.2023
Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что в ближайшие дни будет обеспечена доставка гуманитарной помощи... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:51
2023-11-06T14:51
2023-11-06T14:51
в мире
сша
анкара (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что в ближайшие дни будет обеспечена доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. "В ближайшие дни вы станете свидетелями тех шагов, которые будут предприняты для доставки большого объема гуманитарной помощи в сектор Газа", - заявил Блинкен журналистам перед вылетом из Анкары. Переговоры Блинкена и Фидана длились около двух с половиной часов.
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в мире, сша, анкара (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, хакан фидан
В мире, США, Анкара (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, Хакан Фидан
Блинкен пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью
Блинкен после переговоров с Фиданом пообещал обеспечить сектор Газа гумпомощью