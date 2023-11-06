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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/gorlovka-1907672434.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска утром в понедельник выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:03
2023-11-06T09:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно. Кроме того, представительство сообщило, что в 7.40 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. В 8.15 под обстрел попал Донецк, по нему украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, представительство сообщило, что в 7.40 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. В 8.15 под обстрел попал Донецк, по нему украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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