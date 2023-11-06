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Грузия потребовала наказать виновных в гибели мужчины на границе - РИА Новости, 06.11.2023
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23:31 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/gibel-1907790082.html
Грузия потребовала наказать виновных в гибели мужчины на границе
Грузия потребовала наказать виновных в гибели мужчины на границе - РИА Новости, 06.11.2023
Грузия потребовала наказать виновных в гибели мужчины на границе
Грузинская сторона на прошедшей на границе Южной Осетии встрече в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала наказать... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:31
2023-11-06T23:31
в мире
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южная осетия
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Грузинская сторона на прошедшей на границе Южной Осетии встрече в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала наказать виновных в связи с гибелью гражданина Грузии и освободить еще одного задержанного, заявил журналистам представитель страны на встречи Ираклий Антадзе. Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два человека, находившиеся в состоянии опьянения, на автомобиле нарушили государственную границу республики. В окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района в ходе попытки задержания они оказали сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. После предупредительного выстрела в воздух был открыт огонь по колесам их транспортного средства, в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй был задержан. Как сообщал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев, инцидент обсуждается в рамках МПРИ. По словам Антадзе, встреча прошла в селе Эргнети по запросу грузинской стороны после того, как стало известно, что гражданин Грузии получил смертельное ранение. По данным грузинской Службы госбезопасности, так же был "незаконно задержан еще один гражданин Грузии". "Чрезвычайная встреча завершилась несколько минут назад… На встрече были озвучены главные требования - это освобождение незаконно задержанного второго гражданина, который на данный момент находится в Цхинвале, и незамедлительное наказание виновных", - заявил Антадзе. По его словам, грузинская сторона ожидает ответа, чтобы как можно скорее задержанный, который был очевидцем произошедшего, был освобожден и возвращен на подконтрольную грузинским властям территорию. "Мы находимся на связи с нашими международными партнерами, информированы председатели Женевских международных дискуссий, и сейчас мы ожидаем ответа", - добавил он.
https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html
https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html
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в мире, грузия, южная осетия, ленингорский район
В мире, Грузия, Южная Осетия, Ленингорский район
Грузия потребовала наказать виновных в гибели мужчины на границе

Грузия потребовала наказать виновных в гибели мужчины на границе с Южной Осетией

© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Граница Южной Осетии и Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Грузинская сторона на прошедшей на границе Южной Осетии встрече в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала наказать виновных в связи с гибелью гражданина Грузии и освободить еще одного задержанного, заявил журналистам представитель страны на встречи Ираклий Антадзе.
Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два человека, находившиеся в состоянии опьянения, на автомобиле нарушили государственную границу республики. В окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района в ходе попытки задержания они оказали сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. После предупредительного выстрела в воздух был открыт огонь по колесам их транспортного средства, в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй был задержан. Как сообщал полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев, инцидент обсуждается в рамках МПРИ.
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По словам Антадзе, встреча прошла в селе Эргнети по запросу грузинской стороны после того, как стало известно, что гражданин Грузии получил смертельное ранение. По данным грузинской Службы госбезопасности, так же был "незаконно задержан еще один гражданин Грузии".
"Чрезвычайная встреча завершилась несколько минут назад… На встрече были озвучены главные требования - это освобождение незаконно задержанного второго гражданина, который на данный момент находится в Цхинвале, и незамедлительное наказание виновных", - заявил Антадзе.
По его словам, грузинская сторона ожидает ответа, чтобы как можно скорее задержанный, который был очевидцем произошедшего, был освобожден и возвращен на подконтрольную грузинским властям территорию.
"Мы находимся на связи с нашими международными партнерами, информированы председатели Женевских международных дискуссий, и сейчас мы ожидаем ответа", - добавил он.
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