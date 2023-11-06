https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html
Сообщение от Зеленского. В ДНР отреагировали на гибель помощника Залужного
Сообщение от Зеленского. В ДНР отреагировали на гибель помощника Залужного - РИА Новости, 06.11.2023
Сообщение от Зеленского. В ДНР отреагировали на гибель помощника Залужного
Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова "сообщением" для Валерия Залужного от Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:03
2023-11-06T23:03
2023-11-06T23:03
в мире
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валерий залужный
ян гагин
геннадий частяков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова "сообщением" для Валерия Залужного от Владимира Зеленского. Ранее Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова, по его словам, взрывное устройство сдетонировало в подарке, полученном на его день рождения "Украинские чиновники стали жрать друг друга как пауки в банке. Гибель помощника Залужного, полковника Частякова — явная тому иллюстрация, как некий привет от Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно. И такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, естественно, не устраивал", - сказал Гагин РИА Новости."Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж, такое сообщение Залужному от Зеленского", - считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, ян гагин, геннадий частяков
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Ян Гагин, Геннадий Частяков
Сообщение от Зеленского. В ДНР отреагировали на гибель помощника Залужного
Гагин назвал гибель Частякова сообщением Залужному от Зеленского
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова "сообщением" для Валерия Залужного от Владимира Зеленского.
Ранее Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова, по его словам, взрывное устройство сдетонировало в подарке, полученном на его день рождения
"Украинские чиновники стали жрать друг друга как пауки в банке. Гибель помощника Залужного, полковника Частякова — явная тому иллюстрация, как некий привет от Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно. И такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, естественно, не устраивал", - сказал Гагин РИА Новости.
"Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж, такое сообщение Залужному от Зеленского", - считает собеседник агентства.
"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным