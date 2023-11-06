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Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт - РИА Новости, 06.11.2023
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07:03 06.11.2023 (обновлено: 17:48 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт - РИА Новости, 06.11.2023
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт
Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный во время спецоперации, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк, об этом он сообщил РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T07:03
2023-11-06T17:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный во время спецоперации, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк, об этом он сообщил РИА Новости."Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати", — пояснил Сайфуллин.Он добавил, что обязанность офицеров, которые получили увечья на поле боя, — "передать свой опыт молодежи, молодым командирам". По приезде к своим бойцам Сайфуллин высоко оценил их службу."Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно", — сказал офицер.Он также отметил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он "дышит полной грудью".Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В частности, в одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского Высшего военно-инженерного командного училища.
https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907276239.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГерой России полковник Рустам Сайфуллин
Герой России полковник Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Герой России полковник Рустам Сайфуллин. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный во время спецоперации, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк, об этом он сообщил РИА Новости.
«
"Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати", — пояснил Сайфуллин.
Он добавил, что обязанность офицеров, которые получили увечья на поле боя, — "передать свой опыт молодежи, молодым командирам". По приезде к своим бойцам Сайфуллин высоко оценил их службу.
"Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно", — сказал офицер.
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Он также отметил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он "дышит полной грудью".
Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В частности, в одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.
После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского Высшего военно-инженерного командного училища.
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