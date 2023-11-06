https://ria.ru/20231106/gd-1907720764.html

Законопроект о треш-стримах внесут в Госдуму до конца ноября

Законопроект о треш-стримах внесут в Госдуму до конца ноября - РИА Новости, 06.11.2023

Законопроект о треш-стримах внесут в Госдуму до конца ноября

Законопроект об уголовной и административной ответственности за проведение треш-стримов планируют внести в Госдуму до конца ноября, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:20

2023-11-06T15:20

2023-11-06T15:30

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россия

общество

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Законопроект об уголовной и административной ответственности за проведение треш-стримов планируют внести в Госдуму до конца ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе комитета по молодежной политике."В этом месяце планируем", - ответила пресс-служба на вопрос агентства о сроках внесения законопроекта.Ранее глава комитета Артем Метелев рассказал в своем Telegram-канале, что кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов."Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности", - написал Метелев.Как напомнил депутат, речь идет о поправках в уголовный и административный кодекс, предполагающих штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия, в том числе на пользование интернетом, и реальный срок по многим статьям, когда треш-стрим становится отягчающим обстоятельством.

https://ria.ru/20231102/kapital-1906957594.html

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госдума рф, россия, общество, артем метелев (депутат)