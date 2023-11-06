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Никто не может пренебрегать гуманитарными законами, заявил Гутерреш
Никто не может пренебрегать гуманитарными законами, заявил Гутерреш - РИА Новости, 06.11.2023
Никто не может пренебрегать гуманитарными законами, заявил Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к соблюдению норм гуманитарного права обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:42
2023-11-06T20:42
2023-11-06T20:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к соблюдению норм гуманитарного права обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке. "Защита гражданского населения должно быть безусловной. Я крайне обеспокоен очевидными нарушениями международных законов гуманитарного права, которые мы видим. Я хочу ясно сказать, что ни одна из сторон вооруженного конфликта не находится над необходимостью соблюдения этих законов", - сказал Гутерреш журналистам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Он указал, что "растущий конфликт потрясает мир, раскачивает регион и... рушит невинные жизни". "Наземная операция израильских военных и продолжающиеся бомбардировки ударяют по гражданским лицам, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, в том числе убежищам", - сказал генсек организации. Между тем, подчеркнул он, "ХАМАС и другие военизированные группы используют гражданских в качестве живого щита и продолжают наносить ракетные удары по Израилю". "Никто не в безопасности", - подчеркнул глава ООН.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, антониу гутерреш, ближний восток, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Антониу Гутерреш, Ближний Восток, В мире
Никто не может пренебрегать гуманитарными законами, заявил Гутерреш
Гутерреш: никто не может пренебрегать международными гуманитарными законами