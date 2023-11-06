https://ria.ru/20231106/gaza-1907770964.html

У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК

У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК - РИА Новости, 06.11.2023

У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК

Тысячи тяжело раненых мирных жителей в секторе Газа больше не имеют доступа к больницам, принятие насилия в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:40

2023-11-06T20:40

2023-11-06T20:56

в мире

израиль

египет

международный комитет красного креста (мккк)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости. Тысячи тяжело раненых мирных жителей в секторе Газа больше не имеют доступа к больницам, принятие насилия в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет к неприемлемой гибели людей, говорится в пресс-релизе Международного комитета красного креста (МККК)."Поскольку гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается, МККК настоятельно призывает стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и делать все, что в их силах, чтобы избежать любого ущерба медицинским учреждениям, транспортным средствам и персоналу. Тысячи тяжело раненых гражданских лиц больше не могут получить доступ к больницам, которые все чаще не могут функционировать из-за повреждений и нехватки медикаментов", - сказано в документе.Организация добавляет, что колонна из четырех машин скорой помощи, перевозящих пациентов из больницы "Аль-Шифа" в Газе, прибыла в понедельник на КПП "Рафах" на границе с Египтом в сопровождении двух автомобилей МККК."Для меня огромное облегчение знать, что эти пациенты в безопасности и что им будет оказана неотложная медицинская помощь... Принятие насилия в отношении медицинских учреждений сейчас, когда их роль настолько важна, повлечет за собой неприемлемую цену человеческих жизней", - приводятся в документе слова главы офиса МККК в анклаве Уильяма Шомбурга.В субботу власти сектора Газа обратились в Международный Комитет Красного Креста с просьбой защитить систему здравоохранения в анклаве и обеспечить коридор безопасности для выезда раненых.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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в мире, израиль, египет, международный комитет красного креста (мккк), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году