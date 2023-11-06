Рейтинг@Mail.ru
У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 06.11.2023 (обновлено: 20:56 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/gaza-1907770964.html
У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК
У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК - РИА Новости, 06.11.2023
У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК
Тысячи тяжело раненых мирных жителей в секторе Газа больше не имеют доступа к больницам, принятие насилия в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:40
2023-11-06T20:56
в мире
израиль
египет
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg
ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости. Тысячи тяжело раненых мирных жителей в секторе Газа больше не имеют доступа к больницам, принятие насилия в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет к неприемлемой гибели людей, говорится в пресс-релизе Международного комитета красного креста (МККК)."Поскольку гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается, МККК настоятельно призывает стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и делать все, что в их силах, чтобы избежать любого ущерба медицинским учреждениям, транспортным средствам и персоналу. Тысячи тяжело раненых гражданских лиц больше не могут получить доступ к больницам, которые все чаще не могут функционировать из-за повреждений и нехватки медикаментов", - сказано в документе.Организация добавляет, что колонна из четырех машин скорой помощи, перевозящих пациентов из больницы "Аль-Шифа" в Газе, прибыла в понедельник на КПП "Рафах" на границе с Египтом в сопровождении двух автомобилей МККК."Для меня огромное облегчение знать, что эти пациенты в безопасности и что им будет оказана неотложная медицинская помощь... Принятие насилия в отношении медицинских учреждений сейчас, когда их роль настолько важна, повлечет за собой неприемлемую цену человеческих жизней", - приводятся в документе слова главы офиса МККК в анклаве Уильяма Шомбурга.В субботу власти сектора Газа обратились в Международный Комитет Красного Креста с просьбой защитить систему здравоохранения в анклаве и обеспечить коридор безопасности для выезда раненых.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df2ef52a56b72c92bc2f8811aa5dddba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, международный комитет красного креста (мккк), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У тысячи пострадавших жителей Газы нет доступа к больницам, заявили в МККК

МККК: тысячи раненых мирных жителей Газы больше не имеют доступа к больницам

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости. Тысячи тяжело раненых мирных жителей в секторе Газа больше не имеют доступа к больницам, принятие насилия в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет к неприемлемой гибели людей, говорится в пресс-релизе Международного комитета красного креста (МККК).
"Поскольку гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается, МККК настоятельно призывает стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и делать все, что в их силах, чтобы избежать любого ущерба медицинским учреждениям, транспортным средствам и персоналу. Тысячи тяжело раненых гражданских лиц больше не могут получить доступ к больницам, которые все чаще не могут функционировать из-за повреждений и нехватки медикаментов", - сказано в документе.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Организация добавляет, что колонна из четырех машин скорой помощи, перевозящих пациентов из больницы "Аль-Шифа" в Газе, прибыла в понедельник на КПП "Рафах" на границе с Египтом в сопровождении двух автомобилей МККК.
"Для меня огромное облегчение знать, что эти пациенты в безопасности и что им будет оказана неотложная медицинская помощь... Принятие насилия в отношении медицинских учреждений сейчас, когда их роль настолько важна, повлечет за собой неприемлемую цену человеческих жизней", - приводятся в документе слова главы офиса МККК в анклаве Уильяма Шомбурга.
В субботу власти сектора Газа обратились в Международный Комитет Красного Креста с просьбой защитить систему здравоохранения в анклаве и обеспечить коридор безопасности для выезда раненых.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЕгипетМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала