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Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе
Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к "немедленному и безусловному" освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:21
2023-11-06T20:21
2023-11-06T20:26
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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антониу гутерреш
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ООН, 6 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к "немедленному и безусловному" освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа."Я подчеркиваю мое абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершила ХАМАС 7 октября, и я повторяю свой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, которых держат в Газе", - сказал генсек ООН, выступая перед журналистами по ситуации на Ближнем Востоке.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире, ближний восток, антониу гутерреш, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, В мире, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, ХАМАС
Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе
Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному освобождению заложников в Газе