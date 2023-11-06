https://ria.ru/20231106/gaza-1907768245.html

Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе

Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к "немедленному и безусловному" освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:21

2023-11-06T20:21

2023-11-06T20:26

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

в мире

ближний восток

антониу гутерреш

хамас

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ООН, 6 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к "немедленному и безусловному" освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа."Я подчеркиваю мое абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершила ХАМАС 7 октября, и я повторяю свой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, которых держат в Газе", - сказал генсек ООН, выступая перед журналистами по ситуации на Ближнем Востоке.

ближний восток

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире, ближний восток, антониу гутерреш, хамас