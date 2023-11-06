https://ria.ru/20231106/gaza-1907763578.html

"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне

"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 06.11.2023

"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне

Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны "кровавые" отпечатки рук, а на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T19:47

2023-11-06T19:47

2023-11-06T19:47

в мире

палестина

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907763365_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d012cd8f5d51f6899af06d796f77c208.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны "кровавые" отпечатки рук, а на памятниках - надписи в поддержку сектора Газа и Палестины, передает корреспондент РИА Новости. Четвертого ноября в американской столице прошла массовая акция в поддержку Палестины. По информации координатора коалиции "Ответ" Брайана Беккера, одного из организаторов митинга, акция собрала гораздо больше 100 тысяч человек, и стала самой большой демонстрацией в поддержку Палестины в истории США. В понедельник утром на ограде Белого дома заметили "кровавые" отпечатки рук - неизвестные, вероятно, разукрасили изгородь красной краской. Кроме того, памятники рядом с Белым домом также оказались в надписях в поддержку сектора Газа и Палестины. Полиция просит туристов, зевак и случайных прохожих отойти от места "ЧП". Такая акция, вероятнее всего, имеет непосредственное отношение к движению в поддержку Палестины. К примеру, в конце октября протестующие в поддержку жителей Газы призывами к прекращению огня прервали выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в сенатском комитете по ассигнованиям. Тогда у митингующих также были руки в красной краске.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

палестина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году