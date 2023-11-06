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"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 06.11.2023
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19:47 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/gaza-1907763578.html
"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне
"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 06.11.2023
"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне
Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны "кровавые" отпечатки рук, а на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:47
2023-11-06T19:47
в мире
палестина
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны "кровавые" отпечатки рук, а на памятниках - надписи в поддержку сектора Газа и Палестины, передает корреспондент РИА Новости. Четвертого ноября в американской столице прошла массовая акция в поддержку Палестины. По информации координатора коалиции "Ответ" Брайана Беккера, одного из организаторов митинга, акция собрала гораздо больше 100 тысяч человек, и стала самой большой демонстрацией в поддержку Палестины в истории США. В понедельник утром на ограде Белого дома заметили "кровавые" отпечатки рук - неизвестные, вероятно, разукрасили изгородь красной краской. Кроме того, памятники рядом с Белым домом также оказались в надписях в поддержку сектора Газа и Палестины. Полиция просит туристов, зевак и случайных прохожих отойти от места "ЧП". Такая акция, вероятнее всего, имеет непосредственное отношение к движению в поддержку Палестины. К примеру, в конце октября протестующие в поддержку жителей Газы призывами к прекращению огня прервали выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в сенатском комитете по ассигнованиям. Тогда у митингующих также были руки в красной краске.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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палестина
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в мире, палестина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Кровавые" отпечатки рук появились на ограде Белого дома в Вашингтоне

"Кровавые" отпечатки рук в поддержку Газы появились на ограде Белого дома

© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSКрасные отпечатки рук на ограде Белого дома в Вашингтоне
Красные отпечатки рук на ограде Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
Красные отпечатки рук на ограде Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны "кровавые" отпечатки рук, а на памятниках - надписи в поддержку сектора Газа и Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого ноября в американской столице прошла массовая акция в поддержку Палестины. По информации координатора коалиции "Ответ" Брайана Беккера, одного из организаторов митинга, акция собрала гораздо больше 100 тысяч человек, и стала самой большой демонстрацией в поддержку Палестины в истории США.
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В понедельник утром на ограде Белого дома заметили "кровавые" отпечатки рук - неизвестные, вероятно, разукрасили изгородь красной краской. Кроме того, памятники рядом с Белым домом также оказались в надписях в поддержку сектора Газа и Палестины.
Полиция просит туристов, зевак и случайных прохожих отойти от места "ЧП".
Такая акция, вероятнее всего, имеет непосредственное отношение к движению в поддержку Палестины. К примеру, в конце октября протестующие в поддержку жителей Газы призывами к прекращению огня прервали выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в сенатском комитете по ассигнованиям. Тогда у митингующих также были руки в красной краске.
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В миреПалестинаСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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