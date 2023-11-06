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СМИ: вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет через КПП возобновился - РИА Новости, 06.11.2023
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18:17 06.11.2023 (обновлено: 18:24 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/gaza-1907751467.html
СМИ: вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет через КПП возобновился
СМИ: вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет через КПП возобновился - РИА Новости, 06.11.2023
СМИ: вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет через КПП возобновился
Вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" возобновился, сообщил египетский телеканал Extra News. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:17
2023-11-06T18:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
в мире
израиль
оон
хамас
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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. Вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" возобновился, сообщил египетский телеканал Extra News.Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что люди с двойным гражданством и пациенты из сектора Газа два дня подряд не пересекали границу с Египтом через "Рафах".По данным телеканала, семеро раненых поступили в больницу египетского города Шейх-Зувейд, двое - в Эль-Ариш."Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, в мире, израиль, оон, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, В мире, Израиль, ООН, ХАМАС
СМИ: вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет через КПП возобновился

Extra News: вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет через КПП возобновился

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. Вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" возобновился, сообщил египетский телеканал Extra News.
Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что люди с двойным гражданством и пациенты из сектора Газа два дня подряд не пересекали границу с Египтом через "Рафах".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
По данным телеканала, семеро раненых поступили в больницу египетского города Шейх-Зувейд, двое - в Эль-Ариш.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетВ миреИзраильООНХАМАС
 
 
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