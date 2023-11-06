https://ria.ru/20231106/gaza-1907728489.html

Число погибших от израильских ударов превысило десять тысяч, заявили в Газе

Число погибших от израильских ударов превысило десять тысяч, заявили в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

Число погибших от израильских ударов превысило десять тысяч, заявили в Газе

С начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на палестинский... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:01

2023-11-06T16:01

2023-11-06T17:08

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палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 6 ноя — РИА Новости. С начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, передает телеканал al Arabiya со ссылкой на палестинский Минздрав."Число погибших от воздушных налетов на сектор Газа достигло 10 022, среди них 4104 — дети", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что число погибших превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году