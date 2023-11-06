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Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы - РИА Новости, 06.11.2023
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14:57 06.11.2023 (обновлено: 17:04 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/gaza-1907717305.html
Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы
Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы - РИА Новости, 06.11.2023
Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы
Иордания будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны, заявил премьер-министр... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:57
2023-11-06T17:04
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
иордания
хамас
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. Иордания будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны, заявил премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне."Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны", - говорится в аккаунте премьера Иордании в соцсети Х.Ранее в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта заявил, что опубликованные в СМИ планы Израиля о возможном переселении палестинцев из сектора Газа в Египет и Канаду смогут лишь посеять "гроздья гнева" и осложнят ситуацию по урегулированию палестино-израильского конфликта.Кроме того, российский министр отметил, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование.В октябре египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет отвергает идею перемещения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он подчеркнул, что любая попытка перемещения палестинцев делает нереализуемой идею создания палестинского государства.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, иордания, хамас, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Иордания, ХАМАС, Сергей Лавров, Абдель Фаттах ас-Сиси
Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы

Иордания сочтет выселение палестинцев из сектора Газа объявлением войны

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. Иордания будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны, заявил премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне.
"Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны", - говорится в аккаунте премьера Иордании в соцсети Х.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Ранее в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта заявил, что опубликованные в СМИ планы Израиля о возможном переселении палестинцев из сектора Газа в Египет и Канаду смогут лишь посеять "гроздья гнева" и осложнят ситуацию по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Кроме того, российский министр отметил, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование.
В октябре египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет отвергает идею перемещения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он подчеркнул, что любая попытка перемещения палестинцев делает нереализуемой идею создания палестинского государства.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильИорданияХАМАССергей ЛавровАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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