https://ria.ru/20231106/gaza-1907658403.html

ВВС Иордании сбросили гумпомощь полевому госпиталю в Газе

ВВС Иордании сбросили гумпомощь полевому госпиталю в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

ВВС Иордании сбросили гумпомощь полевому госпиталю в Газе

Король Иордании Абдалла II заявил в соцсети X, что военно-воздушные силы страны доставили на парашютах груз для оказания неотложной медицинской помощи в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T02:35

2023-11-06T02:35

2023-11-06T03:56

в мире

израиль

сектор газа

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

абдалла ii

иордания

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II заявил в соцсети X, что военно-воздушные силы страны доставили на парашютах груз для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа."Наши ... военно-воздушные силы ночью сбросили на парашютах средства для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа", - говорится в заявлении короля.Король также выразил поддержку пострадавшим палестинцам при военных действиях в секторе Газа. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри и иорданским министром иностранных дел Айманом Сафади ситуацию в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи. Глава МИД Иордании ранее также обсудил со своим японским коллегой Ёко Камикавой намерение продолжать тесное взаимодействие с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и реализации гуманитарной паузы.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, абдалла ii, иордания