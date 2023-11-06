Рейтинг@Mail.ru
Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/frg-1907753090.html
Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором
Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором - РИА Новости, 06.11.2023
Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца предлагает сверхбогатых людей страны обложить временным кризисным сбором, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:29
2023-11-06T18:29
в мире
германия
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца предлагает сверхбогатых людей страны обложить временным кризисным сбором, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на проект предложения СДПГ к партийной конференции. Уточняется, что проект предложения по экономической политике для декабрьской конференции СДПГ оказался в распоряжении RND. По данным издания, в понедельник исполнительный комитет партии обсудит 21-страничный документ, который исполком партии намерен принять 13 ноября. "В проекте основного предложения к федеральной партийной конференции руководство партии перечисляет варианты финансирования климатически нейтральной трансформации экономики. Для этого предполагается использовать частный капитал, а сверхбогатых людей обложить временным кризисным сбором и сбором на будущее", - отмечает издание. Со ссылкой на документ уточняется, что авторы документа предлагают "тех, кто облагается налогом на богатство, обязать также вносить временный антикризисный сбор". Кроме того, предлагается восстановить и сохранить в качестве "будущего сбора" надбавку за солидарность, которая в настоящее время уплачивается в составе подоходного налога только с самых высоких доходов. "В то же время мы реформируем налог на наследство и дарение, чтобы мультимиллионеры и миллиардеры вносили больший вклад в общее благо", - цитирует издание выдержки из документа. Отмечается, что реформа подоходного налога призвана облегчить налоговое бремя 95% граждан. По данным издания, руководство СДПГ также хочет обеспечить создание миллиона новых рабочих мест в Германии к 2030 году с помощью мер экономической и налоговой политики по климатически нейтральной перестройке экономики.
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором

Партия Шольца СДПГ предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца предлагает сверхбогатых людей страны обложить временным кризисным сбором, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на проект предложения СДПГ к партийной конференции.
Уточняется, что проект предложения по экономической политике для декабрьской конференции СДПГ оказался в распоряжении RND. По данным издания, в понедельник исполнительный комитет партии обсудит 21-страничный документ, который исполком партии намерен принять 13 ноября.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Последний и окончательный закат Европы
3 ноября, 08:00
"В проекте основного предложения к федеральной партийной конференции руководство партии перечисляет варианты финансирования климатически нейтральной трансформации экономики. Для этого предполагается использовать частный капитал, а сверхбогатых людей обложить временным кризисным сбором и сбором на будущее", - отмечает издание.
Со ссылкой на документ уточняется, что авторы документа предлагают "тех, кто облагается налогом на богатство, обязать также вносить временный антикризисный сбор". Кроме того, предлагается восстановить и сохранить в качестве "будущего сбора" надбавку за солидарность, которая в настоящее время уплачивается в составе подоходного налога только с самых высоких доходов.
Рабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Мировую экономику спасут только пенсионеры
1 ноября, 08:00
"В то же время мы реформируем налог на наследство и дарение, чтобы мультимиллионеры и миллиардеры вносили больший вклад в общее благо", - цитирует издание выдержки из документа. Отмечается, что реформа подоходного налога призвана облегчить налоговое бремя 95% граждан.
По данным издания, руководство СДПГ также хочет обеспечить создание миллиона новых рабочих мест в Германии к 2030 году с помощью мер экономической и налоговой политики по климатически нейтральной перестройке экономики.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Европа сходит с ума из-за России — в буквальном смысле
4 ноября, 08:00
 
В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала