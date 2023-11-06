https://ria.ru/20231106/frg-1907753090.html

Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором

Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором - РИА Новости, 06.11.2023

Партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным сбором

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца предлагает сверхбогатых людей страны обложить временным кризисным сбором, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:29

2023-11-06T18:29

2023-11-06T18:29

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца предлагает сверхбогатых людей страны обложить временным кризисным сбором, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на проект предложения СДПГ к партийной конференции. Уточняется, что проект предложения по экономической политике для декабрьской конференции СДПГ оказался в распоряжении RND. По данным издания, в понедельник исполнительный комитет партии обсудит 21-страничный документ, который исполком партии намерен принять 13 ноября. "В проекте основного предложения к федеральной партийной конференции руководство партии перечисляет варианты финансирования климатически нейтральной трансформации экономики. Для этого предполагается использовать частный капитал, а сверхбогатых людей обложить временным кризисным сбором и сбором на будущее", - отмечает издание. Со ссылкой на документ уточняется, что авторы документа предлагают "тех, кто облагается налогом на богатство, обязать также вносить временный антикризисный сбор". Кроме того, предлагается восстановить и сохранить в качестве "будущего сбора" надбавку за солидарность, которая в настоящее время уплачивается в составе подоходного налога только с самых высоких доходов. "В то же время мы реформируем налог на наследство и дарение, чтобы мультимиллионеры и миллиардеры вносили больший вклад в общее благо", - цитирует издание выдержки из документа. Отмечается, что реформа подоходного налога призвана облегчить налоговое бремя 95% граждан. По данным издания, руководство СДПГ также хочет обеспечить создание миллиона новых рабочих мест в Германии к 2030 году с помощью мер экономической и налоговой политики по климатически нейтральной перестройке экономики.

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https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html

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в мире, германия, олаф шольц