https://ria.ru/20231106/ekspert-1907744339.html

Эксперт назвал причину поражения партии власти на выборах в Молдавии

Эксперт назвал причину поражения партии власти на выборах в Молдавии - РИА Новости, 06.11.2023

Эксперт назвал причину поражения партии власти на выборах в Молдавии

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграла на местных выборах из-за того, что злоупотребила административным ресурсом, заявил РИА... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:29

2023-11-06T17:29

2023-11-06T17:29

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграла на местных выборах из-за того, что злоупотребила административным ресурсом, заявил РИА Новости молдавский политолог Ян Лисневский. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. "Проигрыш ПДС в том, что она не участвовала в этой предвыборной кампании как политическая партия на одинаковых правах со всеми. На самом деле если бы ПДС в предвыборную кампанию не нарушала закон, если бы не вовлекала админресурс и политических лидеров, которые не имеют права участвовать в агитации, если бы не угрожала отсутствием финансов тем регионам, где проголосуют "не за тех", если бы не давила на другие партии – "Шанс", "Возрождение", не закрывала телеканалы, тогда результат у них был бы достаточно хорошим", - сказал Лисневский. По его словам, правящая партия не осознавала, что такими действиями уничтожает доверие к госинститутам. "А это очень важно. Потому что без доверия к ЦИКу мы не можем говорить о свободных, демократических выборах, без доверия к органам, которые должны контролировать, - прокуратуре, полиции - мы не можем говорить о равных правах кандидатов. Они также изменили Избирательный кодекс. И европейские институты это осудили, дали рекомендации не делать этого. На что ПДС не обратил внимание, тем самым дискредитировав и европейские институты", - подчеркнул политолог. В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.

https://ria.ru/20231106/obse-1907742728.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907725962.html

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в мире, молдавия, кишинев, возрождение, общество