https://ria.ru/20231106/ekspert-1907721214.html

Эксперт оценил опасность хуситов для Израиля

Эксперт оценил опасность хуситов для Израиля - РИА Новости, 06.11.2023

Эксперт оценил опасность хуситов для Израиля

Хуситы продолжат предпринимать попытки ракетных ударов по Израилю, но вероятность нанести какой-то серьезный урон мала, считает научный сотрудник Центра... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:27

2023-11-06T15:27

2023-11-06T15:32

в мире

израиль

йемен

саудовская аравия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Хуситы продолжат предпринимать попытки ракетных ударов по Израилю, но вероятность нанести какой-то серьезный урон мала, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. По словам эксперта, в нынешних событиях, которые развиваются вокруг Палестины и сектора Газа, в Йемене заняли принципиальную позицию, поддержав палестинцев, и от слов, в отличие от многих арабских стран, перешли к делу, запуская ракеты не просто в знак символической поддержки, а в стремлении мотивировать другие страны занять более жесткую позицию, направленную на предотвращения дальнейшего развития военной операции в секторе Газа. "Что касается наличия военных технологий и ракет в распоряжении хуситов (правящее на севере Йемена шиитское движение - ред.), то на протяжении всех этих лет ракетные войска движения "Ансар Алла" активно развивались. Развивались они в сотрудничестве с войсками республиканской гвардии, фактически же движение хуситов - это своеобразная государствообразующая сила в северном Йемене, которая активно развивала сотрудничество, в том числе техническое, и с движением "Хезболлах", и с Ираном, откуда получила необходимые технологии и детали для сборки на собственной территории ракет и платформ для их запуска", - сказал Лукьянов в комментарии РИА Новости. Эксперт напомнил, что в 2018-2019 годы из Йемена активно предпринимались комбинированные - с использованием ракет и дронов - атаки по территории Саудовской Аравии и ОАЭ с серьезным не только репутационным, но и материальным ущербом, несмотря на действие американских и французских систем противоракетной обороны. "В нынешнем кризисе трудно говорить о способности Йемена нанести какой-то больший урон, кроме того, что запускать энное количество ракет в сторону порта Эйлат и других объектов Израиля", - сказал эксперт, указав на то, что Израиль укрепляет и оборону вокруг порта, поскольку город играет важную роль в обеспечении внешней торговли страны. Он также добавил, что на пути ракет из Йемена в Израиль находятся также системы противоракетной обороны Саудовской Аравии и Израиля, есть и поддержка США. "Тем не менее, Израиль относится с большой серьезностью к тем возможностям, которыми сегодня обладает движение хуситов. Однако у меня достаточно скромное ожидание, что другие арабские страны будут готовы в той же степени обратиться к использованию оружия, пусть и в ограниченных масштабах. Поэтому данные акции могут продолжить оставаться односторонними акциями хуситов, которые позволяют не только увеличить собственную значимость на региональной арене, но и мобилизовать население, для которого дело противодействия Израиля оставалась важной частью политической жизни страны" - добавил востоковед. Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхьи ас-Сариа 1 ноября заявил, что вооруженные силы Йемена, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы), продолжат наносить удары по Израилю до тех пор, пока он не прекратит агрессию против сектора Газа. Он заявлял, что наносили удары по территории Израиля баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками с момента обострения конфликта в секторе Газа. Газета Telegraph сообщала, что сбитие Израилем баллистической ракеты хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат 30 октября, вероятно, стало первым в истории боем в космосе. Газета подчеркивала, что это также первый случай, когда система ПРО Arrow совместной разработки Израиля и США была использована по своему главному назначению – для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости.

https://ria.ru/20231013/gaza-1902690365.html

израиль

йемен

саудовская аравия

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в мире, израиль, йемен, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла