https://ria.ru/20231106/duda-1907707279.html

В Польше сообщили о решении Дуды о кандидатуре премьера

В Польше сообщили о решении Дуды о кандидатуре премьера - РИА Новости, 06.11.2023

В Польше сообщили о решении Дуды о кандидатуре премьера

Президент Польши Анджей Дуда уже принял решение о кандидатуре премьера и вечером сделает заявление, сказал глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:58

2023-11-06T13:58

2023-11-06T13:58

в мире

польша

анджей дуда

матеуш моравецкий

дональд туск

право и справедливость

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

ВАРШАВА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда уже принял решение о кандидатуре премьера и вечером сделает заявление, сказал глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек. Ранее Дуда заявил, что в Польше есть два серьезных кандидата на пост премьер-министра – нынешний премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск. "После консультаций и глубоких размышлений президент Анджей Дуда уже принял решение по вопросу так называемого первого шага (внесение в сейм кандидатуры премьера – ред.)", - написал Масталерек в соцсети Х. Он уточнил, что свое решение Дуда огласит в понедельник вечером. "Решение является окончательным, поэтому … рекомендую спокойно наблюдать за вечерним обращением", - написал Масталерек. При этом политики "Права и справедливости" ожидают, что президент внесет в парламент кандидатуру Моравецкого. "Я ожидаю, что президент на первом этапе поручит миссию по формированию правительства Матеушу Моравецкому, хотя я, конечно, жду обращения президента, назначенного на вечер", - заявил журналистам член Политического комитета PiS сенатор Станислав Карчевский. "Президент общался с представителями всех фракций. Он знает, как выглядит ситуация, он также ведет определенные переговоры, о которых не все знают. Поэтому я думаю, что это решение принято после глубокого анализа", - добавил Карчевский. Ранее политики оппозиции неоднократно заявляли, что надеются, что Дуда предложит на должность премьера кандидатуру Туска на основании того, что именно оппозиционные фракции вместе имеют большинство депутатских мандатов. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство. Новое правительство появится в Польше не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва состоится 13 ноября. В соответствии с конституцией Польши после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов. В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов. Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства. В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.

https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html

https://ria.ru/20231104/polsha-1907403900.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, анджей дуда, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость, политика