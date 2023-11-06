https://ria.ru/20231106/dubtsova-1907711894.html

Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 06.11.2023

Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Певица Ирина Дубцова выступит на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в официальном Telegram-канале площадки. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:22

2023-11-06T14:22

2023-11-06T14:23

ирина дубцова

россия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова выступит на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в официальном Telegram-канале площадки."Яркое музыкальное событие в последний день праздников! 6 ноября павильон Банка России "Умные финансы" устраивает на Выставке "Россия" большой сольный концерт Ирины Дубцовой", — пишется в посте.Вход на концерт свободный. Мероприятие начнется в 15.00 мск и продлится до 18.00.Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

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2023

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ирина дубцова, россия