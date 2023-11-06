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Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 06.11.2023
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14:22 06.11.2023 (обновлено: 14:23 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/dubtsova-1907711894.html
Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 06.11.2023
Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Певица Ирина Дубцова выступит на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в официальном Telegram-канале площадки. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:22
2023-11-06T14:23
ирина дубцова
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова выступит на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в официальном Telegram-канале площадки."Яркое музыкальное событие в последний день праздников! 6 ноября павильон Банка России "Умные финансы" устраивает на Выставке "Россия" большой сольный концерт Ирины Дубцовой", — пишется в посте.Вход на концерт свободный. Мероприятие начнется в 15.00 мск и продлится до 18.00.Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
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ирина дубцова, россия
Ирина Дубцова, Россия
Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Певица Ирина Дубцова выступит 6 ноября на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой Ирина Дубцова
Ирина Дубцова - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
Ирина Дубцова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова выступит на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в официальном Telegram-канале площадки.
"Яркое музыкальное событие в последний день праздников! 6 ноября павильон Банка России "Умные финансы" устраивает на Выставке "Россия" большой сольный концерт Ирины Дубцовой", — пишется в посте.
Вход на концерт свободный. Мероприятие начнется в 15.00 мск и продлится до 18.00.

Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
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Ирина ДубцоваРоссия
 
 
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