https://ria.ru/20231106/dtp-1907774531.html
В ДТП в Татарстане пострадали семь человек
В ДТП в Татарстане пострадали семь человек - РИА Новости, 06.11.2023
В ДТП в Татарстане пострадали семь человек
Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в МВД по республике. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:05
2023-11-06T21:05
2023-11-06T21:06
происшествия
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КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в МВД по республике. "По предварительной информации, на втором километре автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск автомобиль LADA Priora выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем LADA Granta (каблук). В результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Авто
В ДТП в Татарстане пострадали семь человек
МВД: в ДТП в Татарстане пострадали семь человек, в том числе четверо детей
КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
"По предварительной информации, на втором километре автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск автомобиль LADA Priora выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем LADA Granta (каблук). В результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД
. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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