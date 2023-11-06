https://ria.ru/20231106/dtp-1907774531.html

В ДТП в Татарстане пострадали семь человек

В ДТП в Татарстане пострадали семь человек - РИА Новости, 06.11.2023

В ДТП в Татарстане пострадали семь человек

Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в МВД по республике. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:05

2023-11-06T21:05

2023-11-06T21:06

происшествия

гибдд мвд рф

авто

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КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в МВД по республике. "По предварительной информации, на втором километре автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск автомобиль LADA Priora выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем LADA Granta (каблук). В результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2023

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происшествия, гибдд мвд рф, авто