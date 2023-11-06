https://ria.ru/20231106/dtp-1907757024.html

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали - РИА Новости, 06.11.2023

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали

Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:44

2023-11-06T18:44

2023-11-06T18:44

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. По предварительным данным, днем в понедельник водитель Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы, на 139-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулся с грузовиком Volvo, который затем столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями. "В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей 12 и 10 лет", - говорится в сообщении. В сообщении добавляется, что каширская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по этому факту.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), москва