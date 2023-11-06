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В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали - РИА Новости, 06.11.2023
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18:44 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/dtp-1907757024.html
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали - РИА Новости, 06.11.2023
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали
Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:44
2023-11-06T18:44
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. По предварительным данным, днем в понедельник водитель Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы, на 139-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулся с грузовиком Volvo, который затем столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями. "В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей 12 и 10 лет", - говорится в сообщении. В сообщении добавляется, что каширская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по этому факту.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали

Прокуратура: в Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек, шесть пострадали

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье
Место ДТП с участием грузовика на автодороге Каспий в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием грузовика на автодороге "Каспий" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
По предварительным данным, днем в понедельник водитель Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы, на 139-м километре автодороги Р22 "Каспий" столкнулся с грузовиком Volvo, который затем столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями.
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"В результате ДТП один человек погиб, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей 12 и 10 лет", - говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что каширская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по этому факту.
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