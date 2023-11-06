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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму - РИА Новости, 06.11.2023
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15:57 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/dtp-1907727320.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму - РИА Новости, 06.11.2023
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:57
2023-11-06T15:57
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой близ посёлка Первомайское, после чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали. СК начата проверка на предмет оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следствием установлено, что водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался по главной трассе. В рамках проверки следователи также дадут оценку действиям водителей. "Трое пострадавших средней степени тяжести получают лечение в условиях стационара", - сказали в пресс-службе. В свою очередь, в крымском управлении СК РФ сообщили, что находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. "Угроза их жизни отсутствует", - подчеркнули в ведомстве. При этом там добавили, что пассажирка микроавтобуса - 35-летняя женщина - получила перелом руки.
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто ДТП, где столкнулись легковушка и микроавтобус в Крыму
Место ДТП, где столкнулись легковушка и микроавтобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место ДТП, где столкнулись легковушка и микроавтобус в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.
Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой близ посёлка Первомайское, после чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали. СК начата проверка на предмет оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следствием установлено, что водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался по главной трассе. В рамках проверки следователи также дадут оценку действиям водителей.
«
"Трое пострадавших средней степени тяжести получают лечение в условиях стационара", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь, в крымском управлении СК РФ сообщили, что находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами.
"Угроза их жизни отсутствует", - подчеркнули в ведомстве.
При этом там добавили, что пассажирка микроавтобуса - 35-летняя женщина - получила перелом руки.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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