https://ria.ru/20231106/dtp-1907727320.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму - РИА Новости, 06.11.2023
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:57
2023-11-06T15:57
2023-11-06T15:57
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой близ посёлка Первомайское, после чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали. СК начата проверка на предмет оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следствием установлено, что водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался по главной трассе. В рамках проверки следователи также дадут оценку действиям водителей. "Трое пострадавших средней степени тяжести получают лечение в условиях стационара", - сказали в пресс-службе. В свою очередь, в крымском управлении СК РФ сообщили, что находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. "Угроза их жизни отсутствует", - подчеркнули в ведомстве. При этом там добавили, что пассажирка микроавтобуса - 35-летняя женщина - получила перелом руки.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.
Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой близ посёлка Первомайское, после чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали. СК
начата проверка на предмет оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следствием установлено, что водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался по главной трассе. В рамках проверки следователи также дадут оценку действиям водителей.
«
"Трое пострадавших средней степени тяжести получают лечение в условиях стационара", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь, в крымском управлении СК РФ сообщили, что находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами.
"Угроза их жизни отсутствует", - подчеркнули в ведомстве.
При этом там добавили, что пассажирка микроавтобуса - 35-летняя женщина - получила перелом руки.
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах