https://ria.ru/20231106/dtp-1907727320.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму - РИА Новости, 06.11.2023

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:57

2023-11-06T15:57

2023-11-06T15:57

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Все трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму находятся в средней степени тяжести, им оказывается лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой близ посёлка Первомайское, после чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали. СК начата проверка на предмет оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следствием установлено, что водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался по главной трассе. В рамках проверки следователи также дадут оценку действиям водителей. "Трое пострадавших средней степени тяжести получают лечение в условиях стационара", - сказали в пресс-службе. В свою очередь, в крымском управлении СК РФ сообщили, что находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. "Угроза их жизни отсутствует", - подчеркнули в ведомстве. При этом там добавили, что пассажирка микроавтобуса - 35-летняя женщина - получила перелом руки.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым