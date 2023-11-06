Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/dtp-1907719510.html
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником - РИА Новости, 06.11.2023
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником
Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:13
2023-11-06T15:13
происшествия
оренбургская область
челябинская область
новоорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
УФА, 6 ноя - РИА Новости. Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает МВД по региону. По данным областной полиции, на автодороге Орск-Шильда-Граница Челябинской области на участке вблизи села Тасбулак Новоорского района 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser совершил наезд на табун лошадей в количестве 14 штук, принадлежащих одному из местных жителей. "В результате данного ДТП все животные погибли, а водитель автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставлен в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи - отпущен домой", - говорится в сообщении управления МВД по Оренбургской области.
https://ria.ru/20230724/avariya-1886063785.html
оренбургская область
челябинская область
новоорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, челябинская область, новоорский район
Происшествия, Оренбургская область, Челябинская область, Новоорский район
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником

Табун из 14 лошадей погиб после наезда Toyota Land Cruiser в Оренбуржье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 ноя - РИА Новости. Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает МВД по региону.
По данным областной полиции, на автодороге Орск-Шильда-Граница Челябинской области на участке вблизи села Тасбулак Новоорского района 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser совершил наезд на табун лошадей в количестве 14 штук, принадлежащих одному из местных жителей.
"В результате данного ДТП все животные погибли, а водитель автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставлен в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи - отпущен домой", - говорится в сообщении управления МВД по Оренбургской области.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погиб человек
24 июля, 23:21
 
ПроисшествияОренбургская областьЧелябинская областьНовоорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала