https://ria.ru/20231106/dtp-1907719510.html
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником - РИА Новости, 06.11.2023
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником
Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:13
2023-11-06T15:13
2023-11-06T15:13
происшествия
оренбургская область
челябинская область
новоорский район
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает МВД по региону. По данным областной полиции, на автодороге Орск-Шильда-Граница Челябинской области на участке вблизи села Тасбулак Новоорского района 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser совершил наезд на табун лошадей в количестве 14 штук, принадлежащих одному из местных жителей. "В результате данного ДТП все животные погибли, а водитель автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставлен в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи - отпущен домой", - говорится в сообщении управления МВД по Оренбургской области.
https://ria.ru/20230724/avariya-1886063785.html
оренбургская область
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, челябинская область, новоорский район
Происшествия, Оренбургская область, Челябинская область, Новоорский район
В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником
Табун из 14 лошадей погиб после наезда Toyota Land Cruiser в Оренбуржье