https://ria.ru/20231106/dtp-1907719510.html

В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником

В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником - РИА Новости, 06.11.2023

В Оренбургской области табун лошадей погиб в ДТП с внедорожником

Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:13

2023-11-06T15:13

2023-11-06T15:13

происшествия

оренбургская область

челябинская область

новоорский район

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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Табун лошадей из 14 животных погиб после столкновения с внедорожником в Оренбургской области, водитель машины после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает МВД по региону. По данным областной полиции, на автодороге Орск-Шильда-Граница Челябинской области на участке вблизи села Тасбулак Новоорского района 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser совершил наезд на табун лошадей в количестве 14 штук, принадлежащих одному из местных жителей. "В результате данного ДТП все животные погибли, а водитель автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставлен в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи - отпущен домой", - говорится в сообщении управления МВД по Оренбургской области.

https://ria.ru/20230724/avariya-1886063785.html

оренбургская область

челябинская область

новоорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, челябинская область, новоорский район