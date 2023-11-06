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В Крыму микроавтобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2023
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12:14 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/dtp-1907695653.html
В Крыму микроавтобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
В Крыму микроавтобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2023
В Крыму микроавтобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой в Крыму, в результате чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали, двое из них... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:14
2023-11-06T12:14
происшествия
симферополь
армянск
республика крым
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой в Крыму, в результате чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали, двое из них дети, сообщается в Telegram-канале МВД региона. "Водитель автомобиля Volkswagen Passat при движении из Первомайского по второстепенной дороге не уступил движущемуся по главной дороге микроавтобусу Mercedes-Benz, который двигался по маршруту Симферополь - Армянск, столкнулся с ним. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок. В салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних и женщина", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
симферополь
армянск
республика крым
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происшествия, симферополь, армянск, республика крым
Происшествия, Симферополь, Армянск, Республика Крым
В Крыму микроавтобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Микроавтобус с 15 пассажирами и иномарка столкнулись в Крыму, трое пострадали

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто ДТП, где столкнулись легковушка и микроавтобус в Крыму
Место ДТП, где столкнулись легковушка и микроавтобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место ДТП, где столкнулись легковушка и микроавтобус в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с легковушкой в Крыму, в результате чего опрокинулся на бок, три пассажира пострадали, двое из них дети, сообщается в Telegram-канале МВД региона.
"Водитель автомобиля Volkswagen Passat при движении из Первомайского по второстепенной дороге не уступил движущемуся по главной дороге микроавтобусу Mercedes-Benz, который двигался по маршруту Симферополь - Армянск, столкнулся с ним. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок. В салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних и женщина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияСимферопольАрмянскРеспублика Крым
 
 
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