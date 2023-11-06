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В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 06.11.2023
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10:39 06.11.2023 (обновлено: 11:48 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html
В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые
В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 06.11.2023
В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые
Одна женщина стала жертвой столкновения грузовика с автобусом в Кемерово, еще пять человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:39
2023-11-06T11:48
происшествия
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Одна женщина стала жертвой столкновения грузовика с автобусом в Кемерово, еще пять человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Авария произошла в 06:15 по местному времени (02:15 мск) на улице Волгоградской. "Предварительно установлено, что грузовой автомобиль ФАВ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ, который двигался по улице Волгоградской, и совершил с ним столкновение, после которого ПАЗ опрокинулся", — говорится в релизе.В автобусе ехали девять работников местного предприятия. Одна из них, 53-летняя женщина, умерла в больнице. Еще пятерых пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водители обеих машин не пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа городского управления МВД. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые

В Кемерово один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

© ГУ МВД России по Кемеровской областиДТП с участием автобуса на улице Волгоградской в Кемерове
ДТП с участием автобуса на улице Волгоградской в Кемерове
© ГУ МВД России по Кемеровской области
ДТП с участием автобуса на улице Волгоградской в Кемерове
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Одна женщина стала жертвой столкновения грузовика с автобусом в Кемерово, еще пять человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Авария произошла в 06:15 по местному времени (02:15 мск) на улице Волгоградской.
© ГУ МВД России по Кемеровской областиДТП с участием автобуса на улице Волгоградской в Кемерове
ДТП с участием автобуса на улице Волгоградской в Кемерове
© ГУ МВД России по Кемеровской области
ДТП с участием автобуса на улице Волгоградской в Кемерове
"Предварительно установлено, что грузовой автомобиль ФАВ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ, который двигался по улице Волгоградской, и совершил с ним столкновение, после которого ПАЗ опрокинулся", — говорится в релизе.
В автобусе ехали девять работников местного предприятия. Одна из них, 53-летняя женщина, умерла в больнице. Еще пятерых пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водители обеих машин не пострадали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа городского управления МВД. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.
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