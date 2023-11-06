https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html

В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые

В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 06.11.2023

В Кемерово автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые

Одна женщина стала жертвой столкновения грузовика с автобусом в Кемерово, еще пять человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:39

2023-11-06T10:39

2023-11-06T11:48

происшествия

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Одна женщина стала жертвой столкновения грузовика с автобусом в Кемерово, еще пять человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Авария произошла в 06:15 по местному времени (02:15 мск) на улице Волгоградской. "Предварительно установлено, что грузовой автомобиль ФАВ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ, который двигался по улице Волгоградской, и совершил с ним столкновение, после которого ПАЗ опрокинулся", — говорится в релизе.В автобусе ехали девять работников местного предприятия. Одна из них, 53-летняя женщина, умерла в больнице. Еще пятерых пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водители обеих машин не пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа городского управления МВД. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область