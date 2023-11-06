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В Лесозаводске ввели режим ЧС из-за ледяного дождя
В Лесозаводске ввели режим ЧС из-за ледяного дождя - РИА Новости, 06.11.2023
В Лесозаводске ввели режим ЧС из-за ледяного дождя
Режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:52
2023-11-06T06:52
2023-11-06T06:52
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалены деревья, часть Лесозаводска осталась без света. Все школы городского округа 7 ноября работают дистанционно. "Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа от 6 ноября 2023 года на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства. По его словам, без света остались свыше 1,2 тысячи жилых домов, в которых проживают более 2 тысяч человек. Отключение света коснулось и четырех котельных, две из которых продолжили свою работу благодаря переводу на альтернативные источники питания. Работу еще двух восстанавливают в экстренном порядке. "Под давлением ледяной корки поврежденными оказались порядка 200 деревьев. Для ликвидации последствий стихии задействованы все силы и средства служб жизнеобеспечения. Прокуратура координирует работу специальных служб... Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231102/volny-1906831960.html
https://ria.ru/20231101/podtopleniya-1906574893.html
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происшествия, лесозаводск, владивосток, россия
Происшествия, Лесозаводск, Владивосток, Россия
В Лесозаводске ввели режим ЧС из-за ледяного дождя
В приморском Лесозаводске ввели режим ЧС из-за ледяного дождя
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке
, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалены деревья, часть Лесозаводска осталась без света. Все школы городского округа 7 ноября работают дистанционно.
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"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа от 6 ноября 2023 года на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, без света остались свыше 1,2 тысячи жилых домов, в которых проживают более 2 тысяч человек. Отключение света коснулось и четырех котельных, две из которых продолжили свою работу благодаря переводу на альтернативные источники питания. Работу еще двух восстанавливают в экстренном порядке.
"Под давлением ледяной корки поврежденными оказались порядка 200 деревьев. Для ликвидации последствий стихии задействованы все силы и средства служб жизнеобеспечения. Прокуратура координирует работу специальных служб... Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами", - отметили в ведомстве.
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