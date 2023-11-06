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Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу - РИА Новости, 06.11.2023
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05:19 06.11.2023 (обновлено: 09:40 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/doroga-1907661796.html
Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу
Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу - РИА Новости, 06.11.2023
Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу
Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:19
2023-11-06T09:40
ростов
запорожская область
ростов-на-дону
евгений балицкий
республика крым
экономика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий. &quot;Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство&quot;, — рассказал Балицкий.По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области."Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — заключил Балицкий.Ранее, говоря о программе развития области на ближайшие десять лет, губернатор сообщал, что власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.
https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html
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запорожская область
ростов-на-дону
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ростов, запорожская область, ростов-на-дону, евгений балицкий, республика крым, экономика, россия
Ростов, Запорожская область, Ростов-на-Дону, Евгений Балицкий, Республика Крым, Экономика, Россия
Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

Балицкий: началось строительство железной дороги, которая свяжет Ростов и Крым

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железная дорога. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий.
«

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", — рассказал Балицкий.

По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.
Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области.
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"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — заключил Балицкий.
Ранее, говоря о программе развития области на ближайшие десять лет, губернатор сообщал, что власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.
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РостовЗапорожская областьРостов-на-ДонуЕвгений БалицкийРеспублика КрымЭкономикаРоссия
 
 
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