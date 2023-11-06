https://ria.ru/20231106/doroga-1907661796.html

Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу - РИА Новости, 06.11.2023

Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:19

2023-11-06T05:19

2023-11-06T09:40

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евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий. "Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", — рассказал Балицкий.По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области."Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — заключил Балицкий.Ранее, говоря о программе развития области на ближайшие десять лет, губернатор сообщал, что власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.

https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html

https://ria.ru/20231105/rf-1907556589.html

ростов

запорожская область

ростов-на-дону

республика крым

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ростов, запорожская область, ростов-на-дону, евгений балицкий, республика крым, экономика, россия