https://ria.ru/20231106/dokumenty-1907650976.html

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Киева

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Киева - РИА Новости, 06.11.2023

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Киева

Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов запустило новый раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T00:13

2023-11-06T00:13

2023-11-06T00:39

киев

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов запустило новый раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда, забыть — невозможно" с архивными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.Киевская наступательная операция проходила с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. К началу операции эти войска насчитывали 671 тысячу человек, им противостояли до 500 тысяч гитлеровцев.Как отмечают в Минобороны, масштабная наступательная операция по разгрому группировки вермахта на правом берегу Днепра стала стратегическим успехом Красной армии и значительно повлияла на исход Великой Отечественной войны.В новом разделе представлены оперативные карты, журналы боевых действий, политдонесения и наградные материалы. Несколько документов, в частности, рассказывают о преступлениях гитлеровцев, совершенных на Украине.Все время оккупации Киева, которая продолжалась 778 дней — с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики проводили политику массового террора. Уже с конца сентября 1941 года на окраине столицы УССР начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Расстрелы в Бабьем Яре не оказались первыми массовыми казнями, но стали самой масштабной на тот момент нацистской акцией по числу единовременных жертв. Только в Бабьем Яре нацисты расстреляли не менее 150 тысяч человек.Немецко-фашистские оккупанты за время нахождения в столице УССР разрушили 940 зданий государственных и общественных учреждений, в том числе древнейший памятник культуры — Киево-Печерскую Лавру, 1742 коммунальных дома, 3,6 тысяч частных домовладений. В результате этих злодеяний больше 200 тысяч жителей Киева лишились крова. Кроме того, фашисты угнали сотни тысяч советских граждан на работы в Германию. Также немцы с первых дней оккупации Киева проводили массовое истребление населения путем истязаний, расстрелов, повешения, отравления газом в "душегубках". Фашисты массами убивали мужчин, женщин, детей, стариков и больных. В 1943 году, чувствуя непрочность своего положения в Киеве, оккупанты, стремясь скрыть следы своих преступлений, раскапывали могилы своих жертв и сжигали их. Для работы по сжиганию тел в Бабьем Яру немцы направляли заключенных из Сырецкого лагеря. В разделе приводится несколько подробных описаний фашистских зверств в захваченном Киеве. Минобороны приводит копию директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 24 октября 1943 года, в которой приказывается "произвести перегруппировку войск 1-го Украинского фронта с целью усиления правого крыла фронта, имея ближайшей задачей — разгром киевской группировки противника и овладение Киевом". "Операцию, начатую на правом крыле фронта, не затягивать, т.к. каждый лишний день дает только преимущество противнику, позволяя ему сосредотачивать сюда свои силы, пользуясь хорошими дорогами. Тогда как у нас разрушенные противником дороги затрудняют и ограничивают маневр… Требуется учесть, что Киевский плацдарм является важнейшим и наивыгоднейшим плацдармом на правом берегу реки Днепр, имеющим исторически важное значение для немцев из правобережной Украины", — приказывала ставка Верховного Главнокомандования.Непосредственно перед боями за освобождение Киева в войсках 1-го Украинского фронта прошла тщательная подготовка к штурму. Проводилась перегруппировка войск, организовывалась связь, осуществлялась разведка системы обороны противника, досконально проигрывался план предстоящих действий.Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах города, они продолжались всю ночь."Войска армии в течение суток главными силами продолжали наступление, выполняя ранее поставленную задачу. Противник огнем и контратаками пехоты и танков пытался остановить продвижение наших частей. С 3.00 рота пехоты противника трижды контратаковала подразделения в районе отметки 145,1. В 7.00 из района северо-западнее пригорода Приорка в северо-западном направлении противник предпринял контратаку силою до полка пехоты с 70 танками и при поддержке артиллерии. В результате боя нашими подразделениями контратака была отбита, уничтожено 7 танков, захвачено 15 пленных", — указывается в журнале боевых действий 38-й танковой армии за период с 3 по 13 ноября.Противник предпринимал отчаянные попытки отбросить переправившиеся части Красной армии обратно за реку Днепр, но успеха не имел. В докладе о боевой деятельности артиллерии 38-й армии за ноябрь 1943 года также подчеркивается, что средняя плотность артиллерийских средств противника перед фронтом Красной армии составляла 3,3 ствола на один километр фронта.К утру 6 ноября сопротивление противника в Киеве удалось сломить."С величайшей радостью докладываем Вам о том, что задача, поставленная Вами по овладению нашим прекрасным городом Киев — столицы Украины войсками 1-го Украинского фронта выполнена… Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного проведения операции со смелым обходным маневром сегодня, 6 ноября, на рассвете, штурмом овладели столицей Советской Украины, городом Киев — крупнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра", — говорится в докладе Иосифу Сталину, который приводится в разделе.В боях за освобождение города Киев отличились войска генерал-полковника Москаленко, генерал-лейтенанта Черняховского, танкисты генерал-лейтенанта Рыбалко и артиллеристы генерал-майора артиллерии Королькова, указывается в приказе Верховного Главнокомандующего с поздравлением войск 1-го Украинского фронта в связи с освобождением Киева. Этим же документам многим соединениям и полкам присвоили почетное наименование "Киевских".Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны об освобождении города-героя Киева, преступлениях немецко-фашистских оккупантов и героизме советских воинов направлена на противодействие фальсификации истории и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

https://ria.ru/20220617/krym-1795982740.html

https://ria.ru/20210723/operatsiya-1742453423.html

https://ria.ru/20231006/votan-1900957957.html

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киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество