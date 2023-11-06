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В округе Приморского края ввели режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 06.11.2023
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11:01 06.11.2023 (обновлено: 11:45 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/chs-1907686540.html
В округе Приморского края ввели режим ЧС из-за циклона
В округе Приморского края ввели режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 06.11.2023
В округе Приморского края ввели режим ЧС из-за циклона
Режим ЧС ввели в Дальнереченском городском округе Приморья из-за циклона, сообщает прокуратура региона в Telegram. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:01
2023-11-06T11:45
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Дальнереченском городском округе Приморья из-за циклона, сообщает прокуратура региона в Telegram. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья. "Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6.11.2023 на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть участков электросети вышли из строя, без электроснабжения остались более двух тысяч домов, в том числе 140 многоквартирных, где проживают свыше девяти тысяч человек. Остановлена работа и ряда котельных. Ранее сообщалось, что школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение.
https://ria.ru/20231106/primore-1907668892.html
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия, общество
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия, Общество
В округе Приморского края ввели режим ЧС из-за циклона

Прокуратура: в Дальнереченском округе Приморья ввели режим ЧС из-за циклона

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramЛиквидация последствий стихии на территории Дальнереченского городского округа в Приморском крае
Ликвидация последствий стихии на территории Дальнереченского городского округа в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Ликвидация последствий стихии на территории Дальнереченского городского округа в Приморском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Дальнереченском городском округе Приморья из-за циклона, сообщает прокуратура региона в Telegram.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья.
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«
"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6.11.2023 на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть участков электросети вышли из строя, без электроснабжения остались более двух тысяч домов, в том числе 140 многоквартирных, где проживают свыше девяти тысяч человек. Остановлена работа и ряда котельных.
Ранее сообщалось, что школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение.
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