В округе Приморского края ввели режим ЧС из-за циклона
Прокуратура: в Дальнереченском округе Приморья ввели режим ЧС из-за циклона
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramЛиквидация последствий стихии на территории Дальнереченского городского округа в Приморском крае
Ликвидация последствий стихии на территории Дальнереченского городского округа в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Дальнереченском городском округе Приморья из-за циклона, сообщает прокуратура региона в Telegram.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья.
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"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6.11.2023 на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть участков электросети вышли из строя, без электроснабжения остались более двух тысяч домов, в том числе 140 многоквартирных, где проживают свыше девяти тысяч человек. Остановлена работа и ряда котельных.
Ранее сообщалось, что школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение.