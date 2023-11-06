https://ria.ru/20231106/chastyakov-1907789280.html

МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного

МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного - РИА Новости, 06.11.2023

МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного

Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:15

2023-11-06T23:15

2023-11-06T23:22

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валерий залужный

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии."По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", – сказала она в эфире телеканала Espreso, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.По ее словам, начато досудебное расследование по статье уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с боеприпасами"."Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому нужно дать возможность следователям поработать, собрать доказательную базу, провести все экспертизы, опросы в рамках досудебного расследования. Тогда мы будем иметь объективную картину", – резюмировала она.

https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

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в мире, мвд украины, вооруженные силы украины, геннадий частяков, украина, валерий залужный, киевская область