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МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного
МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного - РИА Новости, 06.11.2023
МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного
Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:15
2023-11-06T23:15
2023-11-06T23:22
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии."По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", – сказала она в эфире телеканала Espreso, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.По ее словам, начато досудебное расследование по статье уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с боеприпасами"."Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому нужно дать возможность следователям поработать, собрать доказательную базу, провести все экспертизы, опросы в рамках досудебного расследования. Тогда мы будем иметь объективную картину", – резюмировала она.
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в мире, мвд украины, вооруженные силы украины, геннадий частяков, украина, валерий залужный, киевская область
В мире, МВД Украины, Вооруженные силы Украины, Геннадий Частяков, Украина, Валерий Залужный, Киевская область
МВД Украины прокомментировало гибель помощника Залужного
МВД Украины: помощник Залужного Частяков погиб при несчастном случае
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила
, что помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.
Издание "Украинская правда" сообщило в понедельник со ссылкой на источник в МВД, что в Киевской области
в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии.
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"По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", – сказала она в эфире телеканала Espreso, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.
По ее словам, начато досудебное расследование по статье уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с боеприпасами".
"Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому нужно дать возможность следователям поработать, собрать доказательную базу, провести все экспертизы, опросы в рамках досудебного расследования. Тогда мы будем иметь объективную картину", – резюмировала она.
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