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Подарок со взрывным устройством Частякову передал военный ВСУ, пишут СМИ
Подарок со взрывным устройством Частякову передал военный ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
Подарок со взрывным устройством Частякову передал военный ВСУ, пишут СМИ
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что подарок, при открытии которого сработало взрывное... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:02
2023-11-06T23:02
2023-11-06T23:29
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киевская область
валерий залужный
вооруженные силы украины
страна.ua
геннадий частяков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову мог передать старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко. "Как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, по данным следствия подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.", - пишет издание. Как сообщило ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в МВД, в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сын военного в тяжелом состоянии госпитализирован.
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РИА Новости
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в мире, киевская область, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua, геннадий частяков
В мире, Киевская область, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Геннадий Частяков
Подарок со взрывным устройством Частякову передал военный ВСУ, пишут СМИ
Страна.ua: подарок со взрывным устройством Частякову передал военный ВСУ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову мог передать старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко.
"Как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, по данным следствия подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.", - пишет издание.
Как сообщило ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в МВД, в Киевской области
в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сын военного в тяжелом состоянии госпитализирован.