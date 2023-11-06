https://ria.ru/20231106/chastyakov-1907785106.html

Жена помощника Залужного раскрыла детали его гибели

Жена помощника Залужного раскрыла детали его гибели - РИА Новости, 06.11.2023

Жена помощника Залужного раскрыла детали его гибели

Супруга погибшего военного Геннадия Частякова, являвшегося помощником главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сообщила, что взрывное... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:31

2023-11-06T22:31

2023-11-06T23:07

вооруженные силы украины

в мире

валерий залужный

мвд украины

геннадий частяков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Супруга погибшего военного Геннадия Частякова, являвшегося помощником главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сообщила, что взрывное устройство сдетонировало при открытии ее мужем подарочной коробки, где было спиртное и рюмки в виде гранат, передает украинское издание Klymenko.time."По словам супруги (Частякова - ред.), граната взорвалась в подарочном пакете, где находилось спиртное и рюмки в виде гранат", - сообщает издание в Telegram-канале.В свою очередь, как передает пресс-служба МВД Украины, по предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий, его 13-летний сын тяжело травмирован, находится под наблюдением врачей.Ранее в понедельник Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова, по его словам, взрывное устройство сдетонировало в подарке, полученном на его день рождения. Он добавил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, мвд украины, геннадий частяков