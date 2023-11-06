https://ria.ru/20231106/chastyakov-1907781152.html
Залужный подтвердил гибель своего помощника
Залужный подтвердил гибель своего помощника - РИА Новости, 06.11.2023
Залужный подтвердил гибель своего помощника
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова, по его словам, взрывное... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:57
2023-11-06T21:57
2023-11-06T23:06
вооруженные силы украины
в мире
валерий залужный
киевская область
геннадий частяков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова, по его словам, взрывное устройство сдетонировало в подарке, полученном на его день рождения.Как сообщило ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в МВД, в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сын военного в тяжелом состоянии госпитализирован."Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - написал Залужный.Он добавил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, киевская область, геннадий частяков
Вооруженные силы Украины, В мире, Валерий Залужный, Киевская область, Геннадий Частяков
Залужный подтвердил гибель своего помощника
Залужный заявил, что его помощник Частяков погиб при взрыве устройства в подарке
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале
подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова, по его словам, взрывное устройство сдетонировало в подарке, полученном на его день рождения.
Как сообщило ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в МВД, в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сын военного в тяжелом состоянии госпитализирован.
"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - написал Залужный.
Он добавил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.
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