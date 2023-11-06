https://ria.ru/20231106/chastyakov-1907781152.html

Залужный подтвердил гибель своего помощника

Залужный подтвердил гибель своего помощника - РИА Новости, 06.11.2023

Залужный подтвердил гибель своего помощника

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова, по его словам, взрывное... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:57

2023-11-06T21:57

2023-11-06T23:06

вооруженные силы украины

в мире

валерий залужный

киевская область

геннадий частяков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова, по его словам, взрывное устройство сдетонировало в подарке, полученном на его день рождения.Как сообщило ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в МВД, в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сын военного в тяжелом состоянии госпитализирован."Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - написал Залужный.Он добавил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

киевская область

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вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, киевская область, геннадий частяков