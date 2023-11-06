https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html

На Земле произошла мощная магнитная буря

На Земле произошла мощная магнитная буря - РИА Новости, 06.11.2023

На Земле произошла мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря накрыла планету вечером 5 ноября, сообщил Институт прикладной геофизики. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:52

2023-11-06T10:52

2023-11-06T10:52

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мощная магнитная буря накрыла планету вечером 5 ноября, сообщил Институт прикладной геофизики.Согласно данным наблюдения космической погоды, степень возмущенности магнитного поля достигла "сильного" уровня G3 при максимальном – G5 в районе 18.00 мск 5 ноября и держалась в течение трех часов, затем начала постепенно опускаться. Индекс Kp достигал семи в пике."Геомагнитное поле 05 ноября возможно неустойчивое, 06 ноября - слабо возмущенное", — говорилось в сообщении института.При этом, ученые признавали, что неверно оценили мощность солнечной вспышки. Она произошла 3 ноября и совпала с более слабой, поэтому ее восприняли как рядовое событие и рассчитали, что поток плазмы дойдет до Земли 6 ноября, однако он достиг нашей планеты на день раньше. Сам выброс оказался настолько сильным, что россияне наблюдали северное сияние даже на юге страны.Для определения уровня ее опасности и степени влияния на жизнь людей используют индекс G. Всего выделяют пять степеней: от самой слабой G1, которая почти никак не влияет на электронику, до экстремальной — G5, способной вызывать серьезные неполадки и ухудшение самочувствия.Kp — планетарный индекс, характеризующий глобальную возмущенность магнитного поля в трехчасовом интервале.Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток. Поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около 400 километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда они сталкиваются, солнечный ветер может проникнуть в магнитосферу, защищающую нас от большей части этих заряженных частиц, и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли.

https://ria.ru/20231019/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html

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