Рейтинг@Mail.ru
На Земле произошла мощная магнитная буря - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html
На Земле произошла мощная магнитная буря
На Земле произошла мощная магнитная буря - РИА Новости, 06.11.2023
На Земле произошла мощная магнитная буря
Мощная магнитная буря накрыла планету вечером 5 ноября, сообщил Институт прикладной геофизики. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:52
2023-11-06T10:52
космос - риа наука
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907640548_0:1130:2048:2282_1920x0_80_0_0_8443bd44d65117263dc3f5e052a63634.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мощная магнитная буря накрыла планету вечером 5 ноября, сообщил Институт прикладной геофизики.Согласно данным наблюдения космической погоды, степень возмущенности магнитного поля достигла "сильного" уровня G3 при максимальном – G5 в районе 18.00 мск 5 ноября и держалась в течение трех часов, затем начала постепенно опускаться. Индекс Kp достигал семи в пике."Геомагнитное поле 05 ноября возможно неустойчивое, 06 ноября - слабо возмущенное", — говорилось в сообщении института.При этом, ученые признавали, что неверно оценили мощность солнечной вспышки. Она произошла 3 ноября и совпала с более слабой, поэтому ее восприняли как рядовое событие и рассчитали, что поток плазмы дойдет до Земли 6 ноября, однако он достиг нашей планеты на день раньше. Сам выброс оказался настолько сильным, что россияне наблюдали северное сияние даже на юге страны.Для определения уровня ее опасности и степени влияния на жизнь людей используют индекс G. Всего выделяют пять степеней: от самой слабой G1, которая почти никак не влияет на электронику, до экстремальной — G5, способной вызывать серьезные неполадки и ухудшение самочувствия.Kp — планетарный индекс, характеризующий глобальную возмущенность магнитного поля в трехчасовом интервале.Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток. Поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около 400 километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда они сталкиваются, солнечный ветер может проникнуть в магнитосферу, защищающую нас от большей части этих заряженных частиц, и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли.
https://ria.ru/20231019/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907640548_0:938:2048:2474_1920x0_80_0_0_01c16c57f44183965821d3d210f45a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля
Космос - РИА Наука, Земля
На Земле произошла мощная магнитная буря

Землю вечером 5 ноября накрыла мощная магнитная буря уровня G3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСеверное сияние над Новосибирском
Северное сияние над Новосибирском - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Северное сияние над Новосибирском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мощная магнитная буря накрыла планету вечером 5 ноября, сообщил Институт прикладной геофизики.
Согласно данным наблюдения космической погоды, степень возмущенности магнитного поля достигла "сильного" уровня G3 при максимальном – G5 в районе 18.00 мск 5 ноября и держалась в течение трех часов, затем начала постепенно опускаться. Индекс Kp достигал семи в пике.
"Геомагнитное поле 05 ноября возможно неустойчивое, 06 ноября - слабо возмущенное", — говорилось в сообщении института.
При этом, ученые признавали, что неверно оценили мощность солнечной вспышки. Она произошла 3 ноября и совпала с более слабой, поэтому ее восприняли как рядовое событие и рассчитали, что поток плазмы дойдет до Земли 6 ноября, однако он достиг нашей планеты на день раньше. Сам выброс оказался настолько сильным, что россияне наблюдали северное сияние даже на юге страны.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
19 октября, 17:57
Для определения уровня ее опасности и степени влияния на жизнь людей используют индекс G. Всего выделяют пять степеней: от самой слабой G1, которая почти никак не влияет на электронику, до экстремальной — G5, способной вызывать серьезные неполадки и ухудшение самочувствия.
Kp — планетарный индекс, характеризующий глобальную возмущенность магнитного поля в трехчасовом интервале.
Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток. Поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около 400 километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда они сталкиваются, солнечный ветер может проникнуть в магнитосферу, защищающую нас от большей части этих заряженных частиц, и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли.
Приготовление кофе в турке на газовой плите - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе
23 мая, 03:15
 
Космос - РИА НаукаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала