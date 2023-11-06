https://ria.ru/20231106/burya-1907665044.html

Землю накрыла сильная магнитная буря

Землю накрыла сильная магнитная буря - РИА Новости, 06.11.2023

Землю накрыла сильная магнитная буря

На Земле произошла сильная магнитная буря, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ). РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T07:04

2023-11-06T07:04

2023-11-06T17:33

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Земле произошла сильная магнитная буря, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ)."Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря", — говорится в релизе.Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.При этом ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки, произошедшей 3 ноября. "По всем признакам, выброс [плазмы] рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", — пояснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.Однако облака газа достигли нашей планеты всего за двое суток. По словам ученых, этот выброс плазмы совпал с очень слабой вспышкой, из-за чего его восприняли как рядовое событие. На самом же деле он был настолько мощным, что северное сияние наблюдали даже на юге России.Поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около 400 километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда этот поток встречает магнитное поле нашей планеты, он создает область, называемую магнитосферой, которая защищает нас от большей части этих заряженных частиц. Но когда солнечный ветер особенно сильный или направлен в определенную сторону, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли. Как раз это и называется магнитной бурей.Для определения уровня ее опасности и степени влияния на жизнь людей используют индекс G. Всего выделяют пять степеней:Кроме того, применяется K-индекс и Kp-индекс. Первый обозначает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала, второй — планетарный индекс. Каждый из них помогает определить интенсивность магнитной бури и уровень ее опасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

земля, космос - риа наука, россия