https://ria.ru/20231106/burya-1907665044.html
Землю накрыла сильная магнитная буря
Землю накрыла сильная магнитная буря - РИА Новости, 06.11.2023
Землю накрыла сильная магнитная буря
На Земле произошла сильная магнитная буря, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ). РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T07:04
2023-11-06T07:04
2023-11-06T17:33
земля
космос - риа наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907682564_0:790:2047:1941_1920x0_80_0_0_77d11e8005c3079ad25eddaee16c48b2.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Земле произошла сильная магнитная буря, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ)."Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря", — говорится в релизе.Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.При этом ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки, произошедшей 3 ноября. "По всем признакам, выброс [плазмы] рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", — пояснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.Однако облака газа достигли нашей планеты всего за двое суток. По словам ученых, этот выброс плазмы совпал с очень слабой вспышкой, из-за чего его восприняли как рядовое событие. На самом же деле он был настолько мощным, что северное сияние наблюдали даже на юге России.Поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около 400 километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда этот поток встречает магнитное поле нашей планеты, он создает область, называемую магнитосферой, которая защищает нас от большей части этих заряженных частиц. Но когда солнечный ветер особенно сильный или направлен в определенную сторону, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли. Как раз это и называется магнитной бурей.Для определения уровня ее опасности и степени влияния на жизнь людей используют индекс G. Всего выделяют пять степеней:Кроме того, применяется K-индекс и Kp-индекс. Первый обозначает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала, второй — планетарный индекс. Каждый из них помогает определить интенсивность магнитной бури и уровень ее опасности.
земля
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907682564_0:598:2047:2133_1920x0_80_0_0_11d5aa9a86e81b89fd347e2e106f6c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, россия
Земля, Космос - РИА Наука, Россия
Землю накрыла сильная магнитная буря
На Земле вечером 5 ноября зарегистрировали мощную магнитную бурю уровня G3
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
На Земле произошла сильная магнитная буря, сообщается на сайте
Института прикладной геофизики (ИПГ).
«
"Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря", — говорится в релизе.
Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.
При этом ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки, произошедшей 3 ноября.
"По всем признакам, выброс [плазмы] рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса", — пояснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Однако облака газа достигли нашей планеты всего за двое суток.
По словам ученых, этот выброс плазмы совпал с очень слабой вспышкой, из-за чего его восприняли как рядовое событие. На самом же деле он был настолько мощным, что северное сияние наблюдали даже на юге России.
Поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около 400 километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда этот поток встречает магнитное поле нашей планеты, он создает область, называемую магнитосферой, которая защищает нас от большей части этих заряженных частиц. Но когда солнечный ветер особенно сильный или направлен в определенную сторону, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли. Как раз это и называется магнитной бурей.
Для определения уровня ее опасности и степени влияния на жизнь людей используют индекс G. Всего выделяют пять степеней:
- G1 — незначительные магнитные бури, почти никак не влияют на работу электронных приборов;
- G2 — умеренные, в некоторых случаях вызывают перепады напряжения;
- G3 — сильные, напрямую воздействуют на энергосистемы и вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи;
- G4 — тяжелые, при таком уровне наблюдаются проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств;
- G5 — экстремально сильные, масштабные проблемы с электросетью, вызывающие полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.
Кроме того, применяется K-индекс и Kp-индекс. Первый обозначает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала, второй — планетарный индекс. Каждый из них помогает определить интенсивность магнитной бури и уровень ее опасности.