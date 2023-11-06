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Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.11.2023
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12:51 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/borrel-1907700023.html
Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования на Ближнем Востоке
Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.11.2023
Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования на Ближнем Востоке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:51
2023-11-06T12:51
в мире
израиль
россия
ближний восток
жозеп боррель
владимир путин
хамас
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта после очередной вспышки насилия между палестинцами и израильтянами. "Сейчас важно думать об окончательном и всеобъемлющем урегулировании, которое сегодня недоступно… Это последняя возможность, если мы не добьемся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств ЕС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231106/borrel-1907695304.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, жозеп боррель, владимир путин, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Жозеп Боррель, Владимир Путин, ХАМАС, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования на Ближнем Востоке

Боррель: остался последний шанс для урегулирования ближневосточного конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта после очередной вспышки насилия между палестинцами и израильтянами.
«
"Сейчас важно думать об окончательном и всеобъемлющем урегулировании, которое сегодня недоступно… Это последняя возможность, если мы не добьемся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств ЕС.
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
Вчера, 12:11
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокЖозеп БоррельВладимир ПутинХАМАСЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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