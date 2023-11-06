https://ria.ru/20231106/borrel-1907695304.html

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 06.11.2023

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "коллективном провале" в урегулировании палестино-израильской проблемы. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:11

2023-11-06T12:11

2023-11-06T15:14

в мире

ближний восток

брюссель

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "коллективном провале" в урегулировании палестино-израильской проблемы. "Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться", — сказал он на конференции европейских послов в Брюсселе. По мнению Борреля, к такому провалу привел недостаток воли в разрешении ближневосточного кризиса.Сейчас у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта, подчеркнул глава европейской дипломатии."Это последняя возможность: если мы не добьемся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", — полагает Боррель.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, ближний восток, брюссель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель