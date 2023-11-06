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Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 06.11.2023
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12:11 06.11.2023 (обновлено: 15:14 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/borrel-1907695304.html
Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 06.11.2023
Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "коллективном провале" в урегулировании палестино-израильской проблемы. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:11
2023-11-06T15:14
в мире
ближний восток
брюссель
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "коллективном провале" в урегулировании палестино-израильской проблемы. &quot;Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться&quot;, — сказал он на конференции европейских послов в Брюсселе. По мнению Борреля, к такому провалу привел недостаток воли в разрешении ближневосточного кризиса.Сейчас у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта, подчеркнул глава европейской дипломатии."Это последняя возможность: если мы не добьемся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", — полагает Боррель.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, ближний восток, брюссель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель
В мире, Ближний Восток, Брюссель, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Жозеп Боррель
Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта

Боррель назвал коллективным провалом разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "коллективном провале" в урегулировании палестино-израильской проблемы.
«

"Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться", — сказал он на конференции европейских послов в Брюсселе.

По мнению Борреля, к такому провалу привел недостаток воли в разрешении ближневосточного кризиса.
Сейчас у международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования ближневосточного конфликта, подчеркнул глава европейской дипломатии.
"Это последняя возможность: если мы не добьемся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", — полагает Боррель.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреБлижний ВостокБрюссельЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЖозеп Боррель
 
 
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