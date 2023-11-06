https://ria.ru/20231106/blinken-1907717707.html

Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции

Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции - РИА Новости, 06.11.2023

Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что они обсудили вопросы прочного мира в Газе, Вашингтон... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:01

2023-11-06T15:01

2023-11-06T15:01

в мире

турция

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

хакан фидан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что они обсудили вопросы прочного мира в Газе, Вашингтон пытается преодолеть кризис. Его слова привел телеканал."Мы знаем о глубокой озабоченности ситуацией в Газе, мы обсуждали вопросы прочного мира. Мы пытаемся преодолеть этот кризис", - сказал Блинкен журналистам в аэропорту, его слова привел телеканал CNN Türk.

https://ria.ru/20231106/blinken-1907676169.html

турция

сша

вашингтон (штат)

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в мире, турция, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году