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Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции - РИА Новости, 06.11.2023
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15:01 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/blinken-1907717707.html
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции - РИА Новости, 06.11.2023
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что они обсудили вопросы прочного мира в Газе, Вашингтон... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:01
2023-11-06T15:01
в мире
турция
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
хакан фидан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что они обсудили вопросы прочного мира в Газе, Вашингтон пытается преодолеть кризис. Его слова привел телеканал."Мы знаем о глубокой озабоченности ситуацией в Газе, мы обсуждали вопросы прочного мира. Мы пытаемся преодолеть этот кризис", - сказал Блинкен журналистам в аэропорту, его слова привел телеканал CNN Türk.
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турция
сша
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в мире, турция, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции

Блинкен с турецким коллегой Фиданом обсудили вопросы разрешения конфликта в Газе

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что они обсудили вопросы прочного мира в Газе, Вашингтон пытается преодолеть кризис. Его слова привел телеканал.
«
"Мы знаем о глубокой озабоченности ситуацией в Газе, мы обсуждали вопросы прочного мира. Мы пытаемся преодолеть этот кризис", - сказал Блинкен журналистам в аэропорту, его слова привел телеканал CNN Türk.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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В миреТурцияСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенХакан ФиданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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