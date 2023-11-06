https://ria.ru/20231106/bednye-1907663829.html

Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина

Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина - РИА Новости, 06.11.2023

Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина

Вступление Украины в ЕС привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран — членов организации, считает обозревательница британского портала... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:39

2023-11-06T06:39

2023-11-06T06:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

эстония

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран — членов организации, считает обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт."Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", — отметила журналистка.Эллиотт добавила, что принятие Киева в Евросоюз также привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20 процентов.Обозревательница также привела внутренние расчеты ЕС, согласно которым в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова Киев сможет рассчитывать на финансовую помощь в размере 168 миллиардов евро в течение семи лет.Журналистка также отметила опасения европейских чиновников, которые считают, что Евросоюз из тридцати и более государств не сможет эффективно функционировать."Найти компромисс (при приеме Украины в ЕС — Прим. ред.), вероятно, будет сложно", — заключила Эллиотт.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html

https://ria.ru/20231104/vizit-1907423340.html

украина

чехия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чехия, эстония, евросоюз