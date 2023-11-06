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Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина - РИА Новости, 06.11.2023
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06:39 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/bednye-1907663829.html
Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина
Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина - РИА Новости, 06.11.2023
Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина
Вступление Украины в ЕС привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран — членов организации, считает обозревательница британского портала... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:39
2023-11-06T06:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
эстония
евросоюз
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран — членов организации, считает обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт."Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", — отметила журналистка.Эллиотт добавила, что принятие Киева в Евросоюз также привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20 процентов.Обозревательница также привела внутренние расчеты ЕС, согласно которым в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова Киев сможет рассчитывать на финансовую помощь в размере 168 миллиардов евро в течение семи лет.Журналистка также отметила опасения европейских чиновников, которые считают, что Евросоюз из тридцати и более государств не сможет эффективно функционировать.&quot;Найти компромисс (при приеме Украины в ЕС — Прим. ред.), вероятно, будет сложно&quot;, — заключила Эллиотт.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907133494.html
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в мире, украина, чехия, эстония, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Эстония, Евросоюз
Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые ограбит Украина

UnHerd: при вступлении в ЕС Украина отберет финансирование у беднейших членов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран — членов организации, считает обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
"Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", — отметила журналистка.
Эллиотт добавила, что принятие Киева в Евросоюз также привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20 процентов.
Обозревательница также привела внутренние расчеты ЕС, согласно которым в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова Киев сможет рассчитывать на финансовую помощь в размере 168 миллиардов евро в течение семи лет.
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Журналистка также отметила опасения европейских чиновников, которые считают, что Евросоюз из тридцати и более государств не сможет эффективно функционировать.
«

"Найти компромисс (при приеме Украины в ЕС — Прим. ред.), вероятно, будет сложно", — заключила Эллиотт.

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
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