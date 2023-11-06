https://ria.ru/20231106/avariya-1907754671.html

В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2023

В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Сочи, пострадала 16-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель машины, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:35

2023-11-06T18:35

2023-11-06T18:41

происшествия

сочи

авто

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Сочи, пострадала 16-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель машины, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что столкновение произошло на автодороге Джубга-Сочи. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением столкнулся с автобусом, потом с автомобилем Ford, а затем наехал препятствие. "В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале сочинского ГИБДД видно съехавший с дороги в кювет автобус.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

сочи

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происшествия, сочи, авто, гибдд мвд рф