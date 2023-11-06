В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие
В ДТП с автобусом и двумя машинами в Сочи пострадала 16-летняя девушка
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Сочи, пострадала 16-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель машины, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что столкновение произошло на автодороге Джубга-Сочи. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением столкнулся с автобусом, потом с автомобилем Ford, а затем наехал препятствие.
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
1 из 2
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 из 2
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
1 из 2
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 из 2
"В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале сочинского ГИБДД видно съехавший с дороги в кювет автобус.