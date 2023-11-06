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В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2023
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18:35 06.11.2023 (обновлено: 18:41 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/avariya-1907754671.html
В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие
В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2023
В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие
ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Сочи, пострадала 16-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель машины, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:35
2023-11-06T18:41
происшествия
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Сочи, пострадала 16-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель машины, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что столкновение произошло на автодороге Джубга-Сочи. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением столкнулся с автобусом, потом с автомобилем Ford, а затем наехал препятствие. "В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале сочинского ГИБДД видно съехавший с дороги в кювет автобус.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, сочи, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Сочи, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

В ДТП с автобусом и двумя машинами в Сочи пострадала 16-летняя девушка

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей и автобуса произошло в Сочи, пострадала 16-летняя пассажирка общественного транспорта и водитель машины, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что столкновение произошло на автодороге Джубга-Сочи. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением столкнулся с автобусом, потом с автомобилем Ford, а затем наехал препятствие.
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
1 из 2
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 из 2
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
1 из 2
ДТП с участием автобуса на автодороге Джубга-Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 из 2
"В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале сочинского ГИБДД видно съехавший с дороги в кювет автобус.
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