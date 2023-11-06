В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой
В ДТП со школьным автобусом в Челябинской области погибли два человека
© Госавтоинспекция Челябинской областиДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД.
"Сегодня около 14.15 (12.15 мск) на 10-м километре автодороги "Черновское - Кундравы" на территории Чебаркульского района водитель, женщина, 1991 года рождения, жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21099 водитель и несовершеннолетний пассажир, ребёнок семи лет, получили смертельные травмы", - говорится в сообщении.
© Госавтоинспекция Челябинской областиДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
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© Госавтоинспекция Челябинской областиДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
2 из 2
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
1 из 2
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
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Уточняется, что в салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал.
На место ДТП выехал начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков, добавили в ведомстве.