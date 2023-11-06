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В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 06.11.2023
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16:20 06.11.2023 (обновлено: 16:34 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/avariya-1907732242.html
В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 06.11.2023
В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:20
2023-11-06T16:34
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД. "Сегодня около 14.15 (12.15 мск) на 10-м километре автодороги "Черновское - Кундравы" на территории Чебаркульского района водитель, женщина, 1991 года рождения, жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21099 водитель и несовершеннолетний пассажир, ребёнок семи лет, получили смертельные травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал. На место ДТП выехал начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, авто
Происшествия, Челябинская область, Чебаркульский район, Авто
В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

В ДТП со школьным автобусом в Челябинской области погибли два человека

© Госавтоинспекция Челябинской областиДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги Черновское- Кундравы на территории Чебаркульского района Челябинской области
© Госавтоинспекция Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД.
"Сегодня около 14.15 (12.15 мск) на 10-м километре автодороги "Черновское - Кундравы" на территории Чебаркульского района водитель, женщина, 1991 года рождения, жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21099 водитель и несовершеннолетний пассажир, ребёнок семи лет, получили смертельные травмы", - говорится в сообщении.
© Госавтоинспекция Челябинской областиДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги Черновское- Кундравы на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
© Госавтоинспекция Челябинской области
1 из 2
© Госавтоинспекция Челябинской областиДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги Черновское- Кундравы на территории Чебаркульского района Челябинской области
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
© Госавтоинспекция Челябинской области
2 из 2
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
© Госавтоинспекция Челябинской области
1 из 2
ДТП с участием автобуса на 10 км автодороги "Черновское- Кундравы" на территории Чебаркульского района Челябинской области
© Госавтоинспекция Челябинской области
2 из 2
Уточняется, что в салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал.
На место ДТП выехал начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков, добавили в ведомстве.
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