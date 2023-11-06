https://ria.ru/20231106/avariya-1907732242.html

В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 06.11.2023

В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:20

2023-11-06T16:20

2023-11-06T16:34

происшествия

челябинская область

чебаркульский район

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД. "Сегодня около 14.15 (12.15 мск) на 10-м километре автодороги "Черновское - Кундравы" на территории Чебаркульского района водитель, женщина, 1991 года рождения, жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21099 водитель и несовершеннолетний пассажир, ребёнок семи лет, получили смертельные травмы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал. На место ДТП выехал начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

челябинская область

чебаркульский район

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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, авто