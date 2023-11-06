https://ria.ru/20231106/aurus-1907736163.html
Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus
Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus - РИА Новости, 06.11.2023
Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus
Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:41
2023-11-06T16:41
2023-11-06T16:41
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
экономика
россия
денис мантуров
газпром
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы с "Газпромом" ведём работу по развитию вообще этого проекта в целом. В разных направлениях", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о покупке доли автопроизводителя Aurus "Газпромом". В конце октября издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Речь может идти о доле до 40%, отмечали источники газеты. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.
https://ria.ru/20231106/samolet-1907735579.html
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выставка-форум "россия", экономика, россия, денис мантуров, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Денис Мантуров, Газпром, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus
Мантуров: Минпромторг ведет работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus