https://ria.ru/20231106/aurus-1907736163.html

Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus

Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus - РИА Новости, 06.11.2023

Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus

Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:41

2023-11-06T16:41

2023-11-06T16:41

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

экономика

россия

денис мантуров

газпром

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ ведёт совместную работу с "Газпромом" по развитию бренда Aurus, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы с "Газпромом" ведём работу по развитию вообще этого проекта в целом. В разных направлениях", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о покупке доли автопроизводителя Aurus "Газпромом". В конце октября издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин Aurus. Речь может идти о доле до 40%, отмечали источники газеты. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.

https://ria.ru/20231106/samolet-1907735579.html

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выставка-форум "россия", экономика, россия, денис мантуров, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)