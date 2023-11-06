https://ria.ru/20231106/armiya-1907709979.html

Армия Израиля дала четыре часа жителям Газы для эвакуации

Армия Израиля дала четыре часа жителям Газы для эвакуации - РИА Новости, 06.11.2023

Армия Израиля дала четыре часа жителям Газы для эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава с 10.00 по 14.00 местного времени (11.00-15.00 мск) по... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:12

2023-11-06T14:12

2023-11-06T14:12

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава с 10.00 по 14.00 местного времени (11.00-15.00 мск) по дороге Салах ад-Дина, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. "Армия обороны Израиля сегодня снова разрешит проезд по дороге Салах ад-Дина с 10:00 до 14:00. В целях вашей безопасности используйте это время для движения на юг", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Адраи в соцсети X. Ранее израильская армия призывала жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге сектора Газы, где по мере необходимости будет оказываться международная гуманитарная помощь. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231016/evakuatsiya-1903121938.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году