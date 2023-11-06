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В Израиле арестовали палестинскую активистку за призыв к резне израильтян - РИА Новости, 06.11.2023
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09:46 06.11.2023 (обновлено: 21:09 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/arest-1907675450.html
В Израиле арестовали палестинскую активистку за призыв к резне израильтян
В Израиле арестовали палестинскую активистку за призыв к резне израильтян - РИА Новости, 06.11.2023
В Израиле арестовали палестинскую активистку за призыв к резне израильтян
Израильские военные арестовали палестинскую активистку Ахед Тамими, которая призвала к резне еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:46
2023-11-06T21:09
в мире
израиль
россия
западный берег реки иордан
владимир путин
хамас
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Израильские военные арестовали палестинскую активистку Ахед Тамими, которая призвала к резне еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает газета "Гаарец". Пять дней назад 22-летняя Тамими оставила в соцсетях пост, в котором говорилось, что палестинские жители Западного берега будут "резать" израильских поселенцев, "пить их кровь и есть их черепа". По данным издания, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали активистку в ночь на понедельник в ее родной деревне Наби-Салих, расположенной в 20 километрах от города Рамаллах.Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на арест, похвалив военных за "задержание террориста" в своем аккаунте в соцсети Х.В декабре 2017 года Тамими была задержана израильскими властями за пощечину военнослужащему. Девушка была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения после того, как согласилась на сделку о признании вины.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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в мире, израиль, россия, западный берег реки иордан, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Западный берег реки Иордан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле арестовали палестинскую активистку за призыв к резне израильтян

Haaretz: в Израиле арестовали активистку Тамими за призыв к резне израильтян

© AP Photo / Majdi MohammedПалестинская активистка Ахед Тамими
Палестинская активистка Ахед Тамими - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинская активистка Ахед Тамими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Израильские военные арестовали палестинскую активистку Ахед Тамими, которая призвала к резне еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает газета "Гаарец".
Пять дней назад 22-летняя Тамими оставила в соцсетях пост, в котором говорилось, что палестинские жители Западного берега будут "резать" израильских поселенцев, "пить их кровь и есть их черепа".
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По данным издания, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали активистку в ночь на понедельник в ее родной деревне Наби-Салих, расположенной в 20 километрах от города Рамаллах.
Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на арест, похвалив военных за "задержание террориста" в своем аккаунте в соцсети Х.
В декабре 2017 года Тамими была задержана израильскими властями за пощечину военнослужащему. Девушка была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения после того, как согласилась на сделку о признании вины.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияЗападный берег реки ИорданВладимир ПутинХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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